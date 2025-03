„Couple Challenge“: Kandidat wird deutlich – „Ich hasse es“

Der Countdown läuft! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Die neue Staffel „Couple Challenge“ flimmert über die TV-Bildschirme. Liebe und Hass waren vermutlich selten so nah beieinander. Von Zärtlichkeiten über Intrigen bis hin zu Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen, ist alles mit dabei.

Um den wahren Trash-TV-Fans die Wartezeit zu versüßen, wurde bereits ein Trailer inklusive einiger explosiver Szenen veröffentlicht. Doch das war noch nicht alles: Auf RTL+ können nun bereits die ersten zehn Minuten vorabgeschaut werden: Und die sind mehr als vielsprechend!

„Couple Challenge“: Die ersten Paare ziehen ein

Das erste Paar, das das Camp betritt, ist Iris Klein und ihr Partner Stefan Braun. Während laut ihrem Partner „ein alter Hase im Show-Geschäft ist, hatte er damit bisher keine Berührungspunkte – vielleicht die perfekte Mischung?! Iris ist sich sicher: „Mit Stefan hole ich auf jeden Fall den Sieg! Wir sind einfach eine Einheit. Wir verstehen uns auch ohne Worte.“ Auch Camping-Erfahrung können beide vorweisen. Mit Stefans Worten: „Zieht euch warm an!“

Die Ruhe vor dem Sturm – doch schon bald zieht ein weiteres Paar ein: Julian F.M. Stöckel und sein Lebensgefährte Marcell Damaschke. Iris ist begeistert: „Ich hab mich riesig gefreut den Julian zu sehen, denn der macht auch ein bisschen Show!“ Julian verrät: „Wir sind schon sehr lange zusammen, seit sieben Jahren.“ Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung, oder? „Ich habe ja schon ein, zwei Formate gemacht. Ich hasse es sehr. Ich hasse ja auch Menschen“, offenbart der Entertainer aber nur wenig später. Es bleibt also spannend!

„Couple Challenge“: Die Vorfreude steigt ins Unermessliche

Neben den ersten zehn Minuten vorab wurde auf Instagram auch bereits ein Zusammenschnitt einiger spannender Szenen veröffentlicht. Die Fans in den Kommentaren können es kaum erwarten:

„Wer soll denn bei diesem gottlosen Trailer noch bis nächste Woche warten?!“

„Ich freu mich soo!“

„Der Trailer ist ja der Knaller! Ich sehe schon die Probleme. Ich bin gespannt, wie ihr euch schlagen werdet!“

„Das guck ich mir an! Ich liebe es jetzt schon!“

„Mein Trash-Herz macht Freudensprünge! Das wird bodenlos.“

„Oha, das sieht schon sehr vielversprechend aus!“

„CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt” läuft ab dem 12. März immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Zwei und bereits eine Woche vorab auf RTL+.