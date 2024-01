Cora Schumacher: TV-Hammer! Sie verlässt das Dschungelcamp – Zuschauer stehen vor einem Rätsel

Cora Schumacher ist raus beim Dschungelcamp! Die 47-Jährige hat die TV-Sendung verlassen.

„Kurz vor der dritten Live-Show hat Cora Schumacher den Satz ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ gesagt und das Camp damit auf eigenen Wunsch verlassen. Alles Weitere zu dem freiwilligen Auszug gibt es in der nächsten Live-Show“, heißt es auf dem Dschungelcamp-Instagram-Account.

Zuschauer wurden über genaue Gründe bislang nicht informiert

Warum Cora Schumacher das Dschungelcamp verlassen hat, ist bislang völlig unbekannt. Die Zuschauer stehen also vor einem Rätsel, welches wohl bald aufgeklärt wird.

Wegen der NFL wurde die Sendung am Sonntagabend (21. Januar) ohnehin stark gekürzt. Zum Ende hin verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen dann die Hammer-Nachricht. Cora Schumacher habe das Camp kurz vor der Livesendung überraschend verlassen.

Plötzlich ist die Mediathek down

Eigentlich sollte über den weiteren Verlauf in der Mediathek bei RTL+ informiert werden – doch da ging plötzlich gar nichts mehr! „RTL+ kann gerade nicht geladen werden“, diese Anzeige bekommen die Zuschauer zu sehen, wenn sie den Streamingdienst einschalten wollen. Auf „X“ (ehemals Twitter) sind die Dschungelcamp-Fans deshalb auf 180 (wir berichteten).

Schon am zweiten Tag schockte Cora Schumacher mit einem Ehe-Geständnis. „Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe“, erzählte Cora in der RTL-Sendung. „War dein Mann deine größte Liebe?“, fragte Mitstreiterin Sarah Kern die Blondine. Ihr Ex sei ihre große Sandkastenliebe gewesen, betonte diese. „Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher…“

Cora Schumacher packte aus

Puh, harter Tobak. Und im Dschungeltelefon wurde die Mutter eines Sohnes dann noch deutlicher: „Es gibt tausende verschiedene Gründe, warum man jemanden heiratet, obwohl man nicht die große Liebe gefunden hat. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein.“ (wir berichteten ebenfalls). Bleibt abzuwarten, warum Cora tatsächlich die Reißleine gezogen hat.