Cathy Hummels – jetzt holt sie die Vergangenheit mit Mats ein: „Bricht mir das Herz“

Cathy Hummels nutzt derzeit die Gelegenheit, um sich eine Auszeit in Miami zu gönnen. Doch auf Instagram teilt sie mit ihren Fans nicht nur sonnige Urlaubseindrücke, sondern auch eine emotionale Botschaft.

Holt sie jetzt die Vergangenheit ein?

Cathy Hummels: Urlaub weckt Erinnerungen

Die Gerüchteküche brodelte lange um die Trennung zwischen Cathy und Mats Hummels. Im Juli 2022 bestätigte das einstige Traumpaar dann, dass es fortan getrennte Wege gehen würde.

Doch nach knapp zwei Jahren Single-Leben holen die Moderatorin nun Erinnerungen ein. Während ihres Urlaubs in Miami kochen die Emotionen um das Beziehungs-Aus erneut hoch – denn dort verbrachte Cathy einst gemeinsame Zeit mit ihrem Ex-Mann, Profifußballer Mats Hummels.

Ex-Spielerfrau: So sehr nimmt sie ihre Trennung mit

In ihrem neuen Podcast „Hummeln und Fische“ spricht Cathy Hummels mit ihrer Schwester Vanessa offen über Beziehungen, wobei auch ihre letzte Partnerschaft zu Mats Hummels thematisiert wird. Dies gepaart mit den erinnerungsträchtigen Orten in Miami hat die 36-Jährige wohl so mitgenommen, dass sie im Urlaub in Erinnerungen mit ihrem Ex-Mann versinkt. Auf Instagram teilt Cathy jetzt ein Video von ihrer Auszeit, in dem sie den Tränen nahe ist.

„In meinem Zimmer angekommen, sieht alles etwas unordentlich aus, aber heute ist mir ehrlich gesagt alles egal“, beginnt Cathy ihre emotionale Rede. „Ich muss zugeben, es ging mir heute nicht so gut, und das hat auch etwas mit meinem Ex-Mann zu tun“, fährt sie fort.

Cathy Hummels kämpft mit Emotionen: „Hatten immer schöne Zeit“

In der Videobotschaft, die sie mit Fans auf Instagram teilt, ist Cathy emotional aufgelöst und erklärt weiter: „Wir hatten hier in Miami immer eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen. Ich glaube, die Erinnerungen haben mich jetzt eingeholt.“

Die Moderatorin betont, dass sie mit ihrem Ex-Mann Mats und ihrem gemeinsamen Sohn in Miami immer eine glückliche Familie waren: „Das bricht mir jetzt ein bisschen das Herz“, gesteht Cathy. Dabei gehe es jedoch nicht darum, ihrem ehemaligen Partner nachzutrauern. Vielmehr nimmt sie der Gedanke an die Zukunft mit. Denn das einstige Traumpaar der Fußballwelt hatte sich vorgestellt, gemeinsam in Miami alt zu werden.

Die emotionale Botschaft teilt Cathy mit ihren Fans, um ihnen Mut zuzusprechen. Denn vor Erinnerungen könne man nicht weglaufen. Jetzt versucht sie aber, positiv in die Zukunft zu blicken und mit Miami neue schöne Momente zu verknüpfen.