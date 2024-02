Cathy Hummels macht schockierendes Geständnis – „Wollte bewusst provozieren“

Bekanntheit erlangte Cathy Hummels als Spielerfrau des Profifußballers Mats Hummels, nach der Trennung des Paares im Jahr 2021 machte sich die 36-Jährige als RTL-Moderatorin, Influencerin und It-Girl einen Namen.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem 689.000 Menschen folgen, teilt Cathy Hummels gerne mal das ein oder andere freizügige Foto. Zuletzt machte die Influencerin Werbung für ihr Kinderkochbuch – und zwar oben ohne! Die Fotos riefen heftige Kritik hervor, Hummels löschte das Foto wieder und gab nun ein unfassbares Statement ab.

Cathy Hummels: Aufmerksamkeit um jeden Preis

Um ihr neues Buch namens „Das zuckerfreie Kochbuch für Kinder“ zu bewerben, postete Cathy Hummels oberkörperfreie Fotos (mehr dazu hier). Es folgte eine Welle der Empörung über die freizügige Präsentation des Kinderbuches, woraufhin das It-Girl die Fotos wieder von ihrem Profil entfernte. Jetzt gab Hummels ein Statement ab, das es in sich hat.

In ihrer Instagram-Story berichtet die Moderatorin zunächst von der Gefahr für den Körper, die vom Konsum von Zucker ausgehe. Weiter erklärt sich die 36-Jährige mit den Worten: „Mein Foto war übrigens wirklich zu tausend Prozent bewusst so gewählt. Seid mal ehrlich, hättet ihr diskutiert, wenn ich mein zuckerfreies Kochbuch im Ganzkörperanzug gelesen hätte? Ich glaube eher nicht.“ Mit ihren freizügigen Fotos wollte Hummels also bewusst provozieren.

Cathy Hummels erklärt sich weiter: „Wenn man möchte, dass über ein Thema gesprochen wird, dann muss man in irgendeiner Art und Weise polarisieren. Ich würde sagen, das ist mir gelungen. Ihr sprecht darüber, ihr macht euch Gedanken. Und ich hoffe, dass dieses Foto dazu beigetragen hat, dass der ein oder andere über dieses Thema nachdenkt.“ Das nächste Foto in der Instagram-Story der Influencerin zeigt unterstützende Nachrichten ihrer Community, die Hummels in ihrer Haltung bestärkt.

Ob Cathy Hummels die skandalösen Fotos mit ihrem Statement tatsächlich relativieren konnte, bleibt fraglich. Eine Menge Aufmerksamkeit hat die Influencerin mit dieser Aktion auf jeden Fall erhalten.