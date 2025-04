Cathy Hummels gesteht: DARUM gibt sie niemals auf

Auf Instagram wird oftmals ein nahezu perfektes Leben präsentiert. Doch in den meisten Fällen hat das rein gar nichts mit der Realität zu tun! Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, Erfolgen und Misserfolgen, aus guten und schlechten Zeiten. Nach einem Tiefschlag geht es dabei vor allem um eins: sich nicht entmutigen zu lassen, sondern aufzustehen und weiter zu machen!

Doch das ist natürlich leichter gesagt als getan. Auch Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels kann davon ein Liedchen singen. Bereits während ihrer Ehe mit Fußballprofi Mats Hummels galt sie immer nur als „Die Frau von“. Inzwischen steht sie zwar erfolgreich auf eigenen Beinen, aber es hagelt immer weiter Kritik – sei es für ihre Figur, ihr Verhalten oder ihre Erziehung. Auf Instagram verrät sie nun warum sie trotz dessen immer weiter macht und sich nicht unterkriegen lässt!

DAS macht Cathy Hummels glücklich

Ihr Geheimnis ist ihr Sohn Ludwig, wie Cathy Hummels nun auf Instagram verrät: „Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Ich bin sehr ehrgeizig, aber auch unfassbar sensibel. Wenn ich traurig bin, weil mal was nicht klappt, oder Menschen böse zu mir sind (grundlos), was nicht nur hier auf Instagram passiert, dann brauche ich genau das was ihr auf diesem Foto seht. Eine Umarmung und ein Lachen von meinem Sohn. Er erinnert mich täglich daran was wirklich wichtig ist im Leben und zwar: Gesundheit & Liebe. Für mich: ER, mein Junge.“

Weiter schreibt sie: „Glaubt mir, es vergeht fast keine Woche, in der ich nicht irgendein S*** auf meinem Tisch liegen habe. Trotzdem verliere ich nicht den Glauben. Weil das ist alles eigentlich egal … Deshalb kann mich in meinem Leben auch nichts mehr schocken, mich aus der Ruhe bringen, denn DAS was mich am Leben hält, habe ich !!! Think about it!“

Ihre Fans stimmen Cathy Hummels zu

Der Großteil ihrer Fans kann Cathy Hummels Worte vollkommen nachvollziehen. Vor allem ihr breites, ehrliches Lächeln fällt den Zuschauern sofort auf:

„Die Liebe zu seinem Kind bleibt für immer und ist immer echt.“

„Das fühle ich sehr. So schöne Bilder!“

„Fühl dich gedrückt Cathy! Du bist eine wunderschöne warmherzige Frau, die sehr stolz auf sich sein kann.“

„Ich stimme völlig zu, eine Umarmung von meinem kleinen Jungen und all die Probleme erscheinen so unwichtig!“

„So schön geschrieben – von Herzen liebe Cathy. Du bist wundervoll.“

„Du siehst richtig gut und glücklich aus! Du strahlst!“

Cathy Hummels steht des Öfteren in der Kritik. Dass das wohl kaum spurlos an einem Menschen vorbeigeht, kann man sich denken. Doch die Moderatorin lässt sich davon keineswegs unterkriegen – und das ausschließlich dank Söhnchen Ludwig. Sie ist eine wahre Powerfrau und der Inbegriff des Spruchs „Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen“.