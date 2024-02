Cathy Hummels teilt provokantes Foto – ihre Fans gehen auf die Barrikaden

Bekanntheit erlangte sie als Spielerfrau von Profifußballer Mats Hummels, mittlerweile steht Cathy Hummels jedoch karrieretechnisch selbst mit beiden Beinen im Leben. Seit der Trennung des Paares im Jahr 2021, ist die 36-Jährige als Model, Moderatorin und Influencerin erfolgreich.

Auf ihrem Instagram-Profil, dem 690.000 Menschen folgen, postet Cathy Hummels öfter mal das ein oder andere freizügige Foto und sorgt damit für Kontroversen. Mit ihrem neusten Beitrag scheint Hummels nun jedoch eine Grenze überschritten zu haben.

Cathy Hummels liebt es zu provozieren

Top gestylt sitzt Cathy Hummels auf dem Sofa eines luxuriös wirkenden Apartments. Das It-Girl trägt eine fließende Hose und ist stark geschminkt, ihre perfekt frisierten Haare fallen elegant über die Schultern der Moderatorin. Mit weit geöffneten Augen schaut Hummels in die Kamera, auf dem zweiten Bild der Fotostrecke hat der Fernsehstar seinen Mund weit aufgerissen und inszeniert einen erschrockenen Gesichtsausdruck. Obenrum trägt die Influencerin nichts, lediglich ein Kochbuch verdeckt ihre Brüste. Der Titel dieses Kochbuchs sorgt nun jedoch für Aufruhe bei den Fans.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das Kochbuch, das Cathy Hummels kurzerhand als Oberteil nutzt, trägt nämlich den Namen „Das zuckerfreie Kochbuch für Kinder“ und wurde vom Fernsehstar selbst verfasst. Das provokante Oben-Ohne-Foto dient also als Werbemaßnahme für das Werk der Moderatorin. Hummels beschriftet den Instagram-Beitrag mit den Worten: „ZUCKER? Keine Panik, denn es gibt so viele gesunde und leckere Alternativen. Yes, she is sweet like sugar but without the calories.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Moderatorin scheint sich jedoch der Kontroverse, die dieses freizügige Foto auslösen wird, bewusst zu sein und setzt die Hashtags #hatersgonnahate und #mysenseofhumor. Die Reaktionen der Fans auf diese etwas eigenwillig Werbung fallen eindeutig aus.

Fassungslosigkeit aufseiten der Fans

Die Fan-Gemeinde von Cathy Hummels ist die freizügigen Fotos der Moderatorin mittlerweile gewohnt. Ein Oben-Ohne-Foto als Werbung für ein Kinderkochbuch zu verwenden, halten die Fans des It-Girls jedoch für keine gute Idee. Unter dem Instagram-Beitrag des Fernsehstars häufen sich kritische Kommentare.

Ein Follower kommentiert die Bilder mit den Worten: „Also eigentlich denk ich mir immer leben und leben lassen. Aber ein Kochbuch wo ein Kind drauf ist oben ohne zu präsentieren, finde ich doch etwas zu viel des Guten.“ Ein weiterer Fan kritisiert: „Ein Kinder Kochbuch so zu repräsentieren, puh! Harte Kost und ein bisschen geschmacklos“ und ein anderer Abonnent schreibt: „Aiaiai ein Kochbuch für Kinder ist ja gut und schön, ABER diese Werbemaßnahme ist ein absoluter Fail! Wie kann man denn für solche Produkte so posieren?“ Diese Art der Vermarktung des eigenen Buches scheint keine gute Idee der Moderatorin gewesen zu sein.

Auf die kritischen Stimmen reagierte Cathy Hummels bisher nicht. Die Moderatorin scheint gegen diese Form von Gegenwind ohnehin immun zu sein.