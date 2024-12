Die ehemalige RTL Zwei-Moderatorin Cathy Hummels hat ihre Spendenaktion „Cathy’s Charity Christmas” am 12. Dezember 2024 in München sehr erfolgreich hinter sich gebracht. Jedoch kostete dies die Ex-Frau von Profikicker Mats Hummels auch einiges an Kraft. Die Planung eines solchen Events nimmt selbstverständlich viel Zeit in Anspruch. Sie merkte immer mehr, dass sie ein Limit erreicht habe.

So nahm Cathy sich eine Auszeit und genoss ein paar Tage mit ihrer Familie in den Tiroler Bergen – fern ab jeglichen Stresses. Zwischen Erholung in der Sauna und immunstärkender Kältetherapie nutzte sie die Gelegenheit, um den ausgiebigen Erholungsurlaub mit ihren Fans auf Instagram zu teilen. Dabei entfachte dieser Schnappschuss aber einen echten Shitstorm.

Cathy Hummels: Halbnackte Urlaubsgrüße im Schnee

Doch was war der Auslöser? Der Grund war Cathys Outfit-Wahl. So wählte sie lediglich einen beigen Bikini, eine braune Mütze, Schal und dunkelbraune Boots – inszenierte sich also halbnackt im Schnee. In ihrem Post ging sie auf ihre abgeschlossenen Projekte, die bevorstehenden Aufgaben und einen nicht erfüllten Weihnachtswunsch ein.

Die Zeilen „Aber ich hätte mir zu Weihnachten dennoch was anderes gewünscht …“ werfen bei ihren Followern Fragen auf. Bezieht sich dies auf ihr Energielevel? Oder hätte sie sich, wie sie schon einmal erwähnte, einen neuen Partner unter dem Weihnachtsbaum gewünscht?

Alles in allem sorgte ihr Post für eine Vielzahl von deutlichen Kommentaren – mit dem Resultat, dass Cathy die Bemerkungen zu diesem Beitrag nachträglich einschränkte. Grundsätzlich zielen die Reaktionen auch auf Cathys Art der Inszenierung ab.