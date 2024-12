Cathy Hummels enthüllt Details über ihre Verehrer – „Da ist wirklich alles dabei“

Zwei Jahre liegt nun schon die Trennung von Cathy Hummels und Fußball-Star Mats Hummels zurück. Seither geht die ehemalige Moderatorin des RTL-Zwei-Formats „Kampf der Reality-Stars“ alleine durchs Leben. Dies soll sich nun aber endgültig ändern! So wünscht sich Cathy zum Fest der Liebe nichts sehnlicher als einen neuen Mann an ihrer Seite.

Trotz vieler interessierter Männer gestaltet sich diese Suche aber nicht gerade einfach. Doch woran liegt das? Und was muss ihr neuer Mann mitbringen? Genau darüber hat Cathy nun in einem RTL-Interview bei der Aktion „Cathys Charity Christmas” in München gesprochen.

Cathy Hummels größter Weihnachtswunsch

Erst kürzlich machte Cathy in einem Interview öffentlich, wie schwierig ihre Suche nach dem passenden Partner sei. Die Reaktion darauf überraschte sie: Viele Männer ergriffen demnach die Initiative und schrieben ihr eine Vielzahl von Mails. „Ich habe viele Liebesbriefe bekommen von diversen Männern. Da ist wirklich alles dabei. Es hat mich sehr gefreut und es hat mir geschmeichelt“, beschreibt die Moderatorin.

+++ Ebenfalls sehr interessant: „Bauer sucht Frau“: Trennung bei Anna und Gerald? Entscheidung ist gefallen +++

Eine erst einmal erfreuliche Nachricht – was erschwert denn nun ihre Suche nach dem passenden Gegenstück? Cathy gesteht: „Ich habe meine Ansprüche und verliebe mich nicht so schnell“.

Cathy Hummels Sohn Ludwig trägt Mitspracherecht

Ein weiterer Aspekt, der die Partnersuche verkompliziere, sei ihr Sohn Ludwig (6). Es müsse auch zwischen ihm und einem neuen Mann an Cathys Seite harmonieren. „Mein Sohn ist ein sehr offener, liebevoller Mensch. Und er gibt auch jedem eine Chance. Und ich glaube, wenn der Partner lieb zu ihm ist, ist er auch lieb zurück”, erzählt sie.

Bereit für eine neue Beziehung sei sie auf jeden Fall. Doch welche Erwartungen stellt sie an einen Mann? „Ich mag schon große Männer, auch gut gebaut, sportlich. Weil ich selber auch diesen Lifestyle lebe. Und er muss auf jeden Fall intelligent sein, schlau sein. Ich mag schlaue Männer”, erzählt die Unternehmerin.