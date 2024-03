Cathy Hummels spricht über traumatische Erfahrung – „Werde ich niemals vergessen“

Sie ist ein wahres It-Girl und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Bekanntheit erlangte Cathy Hummels als Spielerfrau des Profifußballers Mats Hummels, nach der Trennung im Jahr 2021 machte sich die 36-Jährige als Moderatorin von RTL-Formaten einen Namen.

Dem Instagram-Profil von Cathy Hummels folgen über 675.000 Menschen. Mit ihrem neusten Instagram-Post teilt die Moderatorin ein Erlebnis mit ihren Fans, das sie in der Vergangenheit stark verunsichert hat.

Cathy Hummels: DESHALB wurde sie gehänselt

Als Influencerin macht Cathy Hummels eine durchweg gute Figur, die 36-Jährige präsentiert die neusten Trends und trägt gerne figurbetonte Kleidung. So selbstbewusst war die „Love Island“-Moderatorin jedoch nicht immer, wie sie nun auf ihrem Instagram-Profil verrät. Hummels teilt ein Foto, auf dem sie ein bauchfreies Oberteil trägt.

Zu den Handyaufnahmen schreibt das It-Girl: „Als Kind wurde ich aufgrund meines oft aufgeblähten Bauches gehänselt. Die Worte ‚Die Cathy mit dem dicken Bauch‘ sitzen zwar nicht mehr ganz so fest in meinem Kopf, aber vergessen werde ich diese niemals. Es hat mir sehr weh getan, denn wie später herausgefunden wurde, war die Ursache eine angeborene Laktoseintoleranz.“ Die abwertenden Worte aus ihrer Kindheit scheinen die Moderatorin für eine lange Zeit geprägt zu haben.

Doch Cathy Hummels scheint das traumatische Erlebnis im Kindesalter weitestgehend verarbeitet zu haben und schreibt weiter: „Was will ich damit ausdrücken? Nun ja: Mein Bauch ist nun der Part meines Körpers, auf den ich am stolzesten bin. Nicht nur wegen der Optik, sondern seiner Geschichte. Metaphorisch betrachtet habe ich also aus meiner Schwäche eine Stärke gemacht. Meine Ansage an meine damaligen Hater & Mobber: Viel Spaß beim Abs zählen.“ Mit ihren neuen Instagram-Fotos, auf denen Hummels ihren durchtrainierten Bauch präsentiert, möchte die Moderatorin also ein Zeichen setzen.

Zuspruch vonseiten der Fans

Die Fans von Cathy Hummels wissen die authentische Art der Moderatorin zu schätzen. Unter dem neuen Instagram-Beitrag des It-Girls finden sich reihenweise bestärkende Kommentare wieder. Ein Follower kommentiert die Aufnahmen mit den Worten: „Ich bin stolz auf dich Cathy, dass du dich immer so selbstbewusst zeigst“ und ein weiterer Fan schreibt: „Top gestylt und top in Form.“ Ihre Community scheint sich über jeden Einblick in die Gefühlswelt der Influencerin zu freuen.

Cathy Hummels hat das traumatische Erlebnis aus ihrer Kindheit scheinbar hinter sich gelassen und möchte mit ihren ehrlichen Worten ein Statement für mehr Selbstliebe setzen.