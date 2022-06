Cathy Hummels: Schock-Beichte – „Habe mal wieder geweint“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels ist am Samstag zu Gast bei GALA TV auf RTL. Im Gespräch mit Moderatorin Annika Lau kommen auch sehr private Themen auf den Tisch.

Immer wieder steht Cathy Hummels im Fokus der Aufmerksamkeit. Sei es wegen ihrer Beziehung zu BVB-Fußballer Mats Hummels, ihrer Persönlichkeit oder sogar ihrer Figur. Die Influencerin muss viel einstecken. Bei GALA fließen dann plötzlich sogar die Tränen.

Cathy Hummels mit klarer Message an alle „Hater“

Cathy Hummels postet eigentlich täglich etwas bei Instagram. Neben vielen Fans sammelt die Influencerin aber auch immer wieder „Hater“. Dabei muss sie immer wieder fiese Kritik über sich ergehen lassen. Die 34-Jährige zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil gerne auch mal freizügig und in sexy Posen. Für ihren Body erntet sie zum Teil heftigen Gegenwind. Die Moderatorin sei „zu dünn“ und sehe „nicht gesund“ aus, heißt es oftmals.

---------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

---------------------

Manche unterstellen ihr sogar, dass sie „magersüchtig“ sei. Cathy Hummels kann das nicht verstehen: „Ich bin dünn, ich bin trainiert, aber ich bin gesund. Ich finde, dass es eben wichtig ist, dass man zu sich steht.“ Den Leuten, denen ihre Bilder und ihr Körper nicht gefallen würden, hat sie nur eines zu sagen: „So sehe ich aus, wem es nicht passt, kann gerne weiterswipen.“

Cathy Hummels wird in RTL-Sendung ganz emotional. (Archivbild) Foto: imago images/Future Image

Cathy Hummels bricht DESHALB in Tränen aus

Vollkommen kalt lässt der Internet-Hass jedoch auch eine medienerfahrene Frau wie Cathy Hummels nicht. Wenn es besonders hart ist, kann sie immer auf ihre Familie und Freunde zählen. Und genau die überraschen die 34-Jährige in der Sendung mit einer berührenden Videobotschaft.

Als das Video abgespielt wird, brechen bei Cathy Hummels alle Dämme. „Ja, ich habe mal wieder geweint. Eigentlich bin ich echt keine Heulsuse, aber bestimmte wichtige Themen triggern meine Emotionalität“, beichtet sie selbst bei Instagram kurz vor der Übertragung.

---------------------

Noch mehr News zu Cathy Hummels:

---------------------

Was in dem Video zu sehen ist, wird um 17.45 Uhr bei RTL im TV gezeigt und direkt danach bei RTL plus. (cg)