Cathy Hummels gerät wegen Sohn Ludwig kurz in Panik! „Hatte Angst um ihn“

Neues Jahr, neues Haus, neue Cathy. Die Moderatorin hat den Ballast von 2022 hinter sich gelassen und will sich zukünftig den positiven Dingen in ihrem Leben widmen. Dazu gehört auch so viel Zeit wie möglich mit Sohn Ludwig verbringen.

Wenn es mit der Ehe zu Fußballspieler Mats Hummels auch nicht geklappt hat, für ihr gemeinsames Kind halten die beiden zusammen, wie sie in der Vergangenheit schon mehrfach auf Instagram zeigten. Im Alltag verbringen Cathy Hummels und Ludwig die meiste Zeit aber wohl ohne Papa Mats. Sportlich geht es bei den beiden aber auch ohne den Fußballer zu, wie Cathy Hummels am Freitag (24. Februar) in ihrer Instagramstory zeigt. Als Ludwigs Begeisterung für den Sport dann aber gefährlich zu werden droht, muss Cathy plötzlich eingreifen.

Cathy Hummels gerät bei Ludwig in Panik

Dass Cathy Hummels viel Wert auf Sport und eine ausgewogene Ernährung legt, dürfte mittlerweile klar sein. Cathy zeigt sich immer wieder beim Yoga und schwärmt von ihren gesunden Mahlzeiten. Kein Wunder also, dass sich Ludwig im Rahmen seines Kindergeburtstages auch so richtig auspowern durfte und mit Mama Cathy und seinen Freunden Trampolin springen war. Anschließend veröffentliche die Influencerin einige Bilder von sich mit den Worten: „Es hat so viel Spaß gemacht zu hüpfen bis zum Umfallen.“

Umfallen ist genau das richtige Stichwort, als Cathy ihren Fans jetzt ihren Crosstrainer präsentiert. Das Sportgerät ist bei Familie Hummels offensichtlich nicht nur durch Cathy im regen Gebrauch. Auch Ludwig hat großen Spaß an der Maschine. Als er dann aber sein Können unter Beweis stellen will, sorgt er für einen echten Schreckmoment bei Cathy.

++ Cathy Hummels spricht schon wieder von Hochzeit – sieben Wochen nach Scheidung von Mats ++

Cathy Hummels muss sich selbst beruhigen

„Hier macht mir jemand Konkurrenz“, sagt die Moderatorin zunächst bewundernd. Im Hintergrund ist Ludwig zu sehen, wie er vorschriftsmäßig die Pedale bedient. Als er dann „Schau mal“, ruft, dreht sich Cathy zu ihm um, und wird panisch. Denn plötzlich zieht ihr Sohn die Beine hoch und hängt sich an die Armstütze. Die Pedale bewegen sich dabei führerlos weiter. „Ludi, pass auf! Spinnst du?“, ruft sie besorgt.

Mehr News:

Glücklicherweise kommt es nicht zum, wie von Cathy bereits erahnten, unschönen Zwischenfall. Stattdessen stellt Ludwig schelmisch grinsend wieder einen Fuß auf das Pedal und kann damit Schlimmeres verhindern. Und Cathy? Die beruhigt sich selbst mit den Worten: „Du bist ja ein Pro.“ Dass sie aber ernsthaft in Sorge war, zeigt ihr Kommentar zu dem Video. Hier schreibt sie: „Einen kurzen Moment hatte ich Angst um ihn.“