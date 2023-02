Borussia Dortmund: Wird Mats Hummels zum Bankdrücker? Ihm bleibt wohl nur eine Möglichkeit

Während Borussia Dortmund im neuen Jahr von Sieg zu Sieg jagt, blickt einer traurig drein. Denn für Mats Hummels hat sich die Situation um 180 Grad gewendet. Stand er im ersten Spiel des neuen Jahres noch als Kapitän auf dem Feld, kamen seitdem nur noch sechs Einsatz-Minuten dazu.

Beim furiosen 5:1-Erfolg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg schmorte Hummels 90 Minuten auf der Bank. Ein neuer Dauerzustand? Die Worte seines Trainers lassen darauf schließen, dass ihm aktuell nur eine Chance bleibt.

Borussia Dortmund: Hummels hat einen schweren Stand

Die Abwehrleistung war bisher eines der Hauptthemen des BVB. Obwohl man sich im Sommer teuer verstärkt hatte, hagelte es trotzdem fleißig Gegentore. Beim ersten Spiel des Jahres gab es gegen Augsburg – mit Hummels – wieder drei Stück.

Seitdem hat sich Borussia Dortmund stabilisiert. In den letzten drei Spielen setzte Trainer Edin Terzic jeweils auf das Startduo Süle/Schlotterbeck. Hummels hat dagegen aktuell einen schweren Stand. Und zumindest an Nico Schlotterbeck scheint es aktuell kein Vorbeikommen zu geben.

Sonderlob für Schlotterbeck

Denn der Sommerneuzugang von Borussia Dortmund hinterlässt aktuell ordentlich Eindruck. Sei es durch seinen Einsatz vor dem eigenen Tor oder durch eigene Treffer wie zuletzt gegen Freiburg. Dementsprechend voll des Lobes ist Terzic über seinen Innenverteidiger.

„Er hat sich von Spiel zu Spiel weiter gefestigt“, hebt Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell gegen Bochum hervor. Besonders lobt er den Einsatz Schlotterbecks, der mittlerweile auch von den Fans honoriert werde. „Das ist etwas, was wir uns so von ihm erhofft hatten. Wir sind froh über seine Entwicklung und hoffen, dass er noch nicht am Ende ist“, fasst er zusammen.

Borussia Dortmund: Hummels gegen Süle

Das Lob kombiniert mit dem Fakt, dass Schlotterbeck bisher ohnehin in jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf stand, spricht deutlich dafür, dass ein Platz in der Innenverteidigung des BVB fest vergeben ist.

Im Umkehrschluss bedeutet das für Hummels aktuell: Er muss sich einem Zweikampf mit Niklas Süle stellen und diesen überstrahlen. Sonst wird es aktuell schwierig mit Einsätzen. Hoffnung dürfte aber die Tatsache machen, dass auf Borussia Dortmund jetzt einige englische Wochen warten. Durch diese könnte Terzic am Ende ohnehin zum Rotieren gezwungen sein.