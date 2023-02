Cathy Hummels: Nackt-Alarm zu Valentinstag! „German Britney“

Seit ihrer Trennung von Fußballer Mats Hummels zeigt sich Cathy Hummels freizügig wie nie. Zwar stand die Moderatorin schon immer zu ihrer ausgeprägten Selbstliebe und zeigte sich schon oft leicht bekleidet auf ihrem Instagram-Account – mit ihrem neuen Foto wirft sie bei ihren Anhängern allerdings ernsthafte Fragen auf.

Cathy Hummels oben ohne in der Badewanne – Herzchen verdecken das Nötigste

Am Abend vor Valentinstag hat sich Neu-Single Cathy Hummels offenbar ein entspanntes Bad gegönnt, wie sie ihren Follower am Montagabend (13. Februar) auf Instagram zeigt. In der tiefen Wanne ist allerdings kaum Wasser zu sehen, stattdessen reichen Badewannenrand und rosa Handtuch, was auf diesem liegt, der Influencerin gerade einmal bis zur Brust – man hat also freien Blick auf Cathys nackten Oberkörper.

Während die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin mit ungestylten, offenen Haaren in die Kamera grinst, verdecken weiße Herz-Emojis gerade noch das Nötigste: ihre Brustwarzen. Doch das scheint Cathy Hummels nicht zu stören. Sie schreibt zu dem freizügigen Foto nur: „Who will be my Valentine?“ (Wer wird mein Valentin sein?) und verrät gleichzeitig, dass das Bild von ihrer Mutter Marion Fischer geschossen wurde.

Die Entspannung, die Cathy während dieses Bades wohl genossen hat, können ihre Fans und Instagram-Follower allerdings so gar nicht nachfühlen – für sie gibt es vieles, das sie an dem Beitrag nicht verstehen.

Cathy Hummels in der Kritik: „Cringefaktor unendlich“

So lautet ein Kommentar unter dem Badewannen-Bild schlicht „German Britney“ und bezieht sich damit auf Popsängerin Britney Spears, die bei Instagram seit dem Ende ihrer Vormundschaft im November 2021 immer wieder mit Nackt-Fotos und Videos ohne erkennbaren Zusammenhang auf sich aufmerksam macht. Dabei räkelte sich der Superstar auch schon mal in einer Badewanne und belegte ihre intimsten Stellen lediglich mit Herzchen- oder Blumen-Emojis.

Viele Follower haben zudem das Gefühl, Cathy Hummels öfter als sich selbst nackt zu sehen. „Ich selbst finde es nicht mehr wirklich schön hier, deshalb werd ich dir auch entfolgen. Die ganze plötzliche Sex-Offensive hier, seit das mit eurer Trennung raus ist. Das ist ohne jeglichen Stil“, schreibt eine Frau. Eine andere findet: „Ich mag, wenn sich Frauen selbstbewusst freizügig zeigen aber deine Bilder sind seit der Scheidung doch echt ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit. Cringefaktor unendlich… Ich weiß nicht, wie ich es nett sagen kann, aber dein Sohn wird es nicht leicht in der Schule haben…“. Das sehen einige Kommentatoren ähnlich, schreiben: „Dein armer Sohn, der irgendwann diese Bilder seiner Mama im Internet sehen muss“ und „Bitte an den Sohn denken. Das Internet vergisst nicht.“

Doch nicht nur Ludwig ist Thema in den Kommentaren, die Follower sind auch irritiert von der Fotografin des Badewannen-Bildes: „Deine Mutter macht solche Bilder von dir?“, fragt sich eine Userin. Cathy Hummels geht wie gewohnt nicht auf die Kritik ein, bestärkt im Gegenteil zu Valentinstag am Tag darauf ihre Liebe zu sich selbst mit einem neuen Foto – auf dem ist sie allerdings angezogen.