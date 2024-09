Cathy Hummels: Sohn Ludwig hochbegabt? – „Schneller als gedacht“

Einst als Spielerfrau bekannt geworden, hat sich Cathy Hummels mittlerweile in der Medienbranche ein eigenes Standbein aufgebaut. Die Exfrau von Profifußballer Mats Hummels leiht ihre Stimme seit der ersten Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ und ist ebenfalls als Influencerin erfolgreich unterwegs.

Auf Social Media stellt sie immer wieder klar: Ihr Lebensmittelpunkt und ganzer Stolz ist ihr Sohn Ludwig, der aus der Ehe mit Mats stammt. Erst kürzlich stand für den Promisprössling ein ganz besonderer Tag an: Seine Einschulung. Als stolze Mama ließ es sich Cathy nicht nehmen, diesen Moment mit ihren Fans zu teilen – und wie sich jetzt herausstellt, ist der Sechsjährige ein echter Überflieger!

Cathy Hummels hat große Neuigkeiten

Cathy Hummels liebt das Rampenlicht und die mediale Aufmerksamkeit. Doch das It-Girl taucht nicht nur vor den Kameras auf, sondern dokumentiert ihr Leben regelmäßig auf Social Media. Alleine auf Instagram lassen es sich 687.000 Personen nicht nehmen, die ehemalige Spielerfrau zu verfolgen. Dabei taucht neben Einblicken in ihre Karriere immer wieder ihr Alltag als Mama auf. Stets an ihrer Seite: Sohn Ludwig.

Doch längst ist ihr ganzer Stolz aus den Kinderschuhen entwachsen und vor kurzem eingeschult worden. Zum besonderen Anlass teilte Cathy ein Foto mit ihrem Sprössling und seiner Schultüte. Doch statt wie üblich in der ersten Klasse zu starten, geht es für Ludwig direkt schon in die nächste. Hat sich ihr Sohn bereits nach dem ersten Tag in der Bildungsstätte als Überflieger bewiesen?

Cathy Hummels klärt auf

Für Fans, die sich über den plötzlichen Sprung in die zweite Klasse wundern, schafft Cathy Hummels Klarheit auf Instagram. „Bei meinem Sohn gibt es keine klassische Einschulung, da er Quereinsteiger ist. Er kommt schon in die zweite Klasse. Da aber am Montag sein erster offizieller Schultag ist, bekommt er trotzdem eine Schultüte“, erklärt die Influencerin.

Weiter verrät sie: „Er ist schneller in die zweite Klasse gekommen, als gedacht. Dadurch, dass er auch auf eine britische Schule geht, ist dort alles ein bisschen anders.“

Die Schultüte für Sohn Ludwig gab es übrigens – wie könnte es anders sein – im BVB-Look. Die Bastel-Aktion übernahm Cathy Hummels sogar mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels.