Cathy Hummels feiert Geburtstag von Sohn Ludwig – dann folgt die böse Überraschung

Eigentlich ist der Geburtstag des eigenen Kindes ein schöner Tag – doch für Cathy Hummels endete er wenig später mit einer bösen Überraschung…

Cathy Hummels liebt es einfach, sich und ihren Lifestyle auf Social Media zu inszenieren. Dabei präsentiert sie sich nicht nur selbst ihren rund 688.000 Instagram-Followern. Auch ihr Sohn, den sie gemeinsam mit BVB-Kicker Mats Hummels hat, taucht hin und wieder auf ihrem Profil auf. Und nicht nur das sorgt regelmäßig für Shitstorms.

Cathy Hummels zeigt sich beim Trampolin-Springen

Jetzt gab es auch nach dem Geburtstag von Sohn Ludwig eine böse Überraschung in Form von fiesen Kommentaren auf Instagram. Dort teilte Cathy nämlich ein Video, welches sie in einer Trampolin-Halle beim Herumtoben und Springen zeigt. So weit, so gut. Es war die Trampolin-Halle, in der ihr eigener Sohn seinen Geburtstag feierte.

„Es war einfach ein richtiger Good Day. Endlich konnten wir den Geburtstag meines Sohnes nachfeiern. Sein Motto war: ‚Fussball & wear your favorite soccer jersey‘. Seine Lieblingsspieler sind Papa und Messi und so wurde aus mir für ein paar Stunden wieder eine Spielerfrau. Mrs. Messi. Ich mein, das Trikot hat auch die Farbe rosa, da war die Entscheidung leicht. PS: Das Beste ist, auch die Eltern durften mit jumpen. Und ihr kennt mich: Hell Yes“, schrieb die 36-Jährige zu dem Video-Beitrag dazu.

Follower sind sauer auf Cathy Hummels

Die Kommentarfunktion zu dem Video hat Cathy inzwischen ausgestellt. Aber wie das Online-Portal „Promiflash“ berichtet, gab es für die Influencerin ordentlich Gegenwind für das Video! „Mittelpunkt von Ludwigs Geburtstagsparty: Mama Cathy. Das sind so Momente, die komplett dem Kind gehören sollten und nicht deiner Insta-Community“ und „Auch der Kindergeburtstag wird zur Selbstdarstellung genutzt. Das kenne ich tatsächlich von keinem anderen Influencer.“ Puh, das wird Cathy wohl so gar nicht gefallen haben.