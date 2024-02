Cathy Hummels macht böse Entdeckung – „Ich hoffe, dass ich den Täter finde“

Schrecksekunden bei Cathy Hummels!

Damit hätte sie wohl niemals gerechnet. In einem Interview spricht die Ex von Mats Hummels nun über einen mysteriösen Vorfall. Ein Unbekannter soll sich an ihrem Auto zu schaffen gemacht und ihren Seitenspiegel abgetreten haben! Hat es etwa jemand auf Cathy Hummels abgesehen?

Cathy Hummels fällt aus allen Wolken

Gegenüber RTL schildert die Instagram-Queen nun, was passiert ist: „Ich bin am Samstag mit meinem Auto gefahren und habe dann festgestellt, dass der Spiegel hängt. Ich habe das erstmal gar nicht so richtig registriert und meine Freundin hat mich dann darauf aufmerksam gemacht und hat dann gesagt: ‘Cathy, was ist denn mit deinem Spiegel passiert?’“

Weiter erzählt sie: „Und dann habe ich festgestellt, dass der Seitenspiegel wirklich komplett nur noch am Kabel hängt und dadurch, dass er keine wirklichen Kratzspuren hatte am hinteren Teil des Spiegels, war die Schlussfolgerung, dass er abgetreten worden ist oder eben bewusst rausgerissen worden ist.“ Die meisten würden in so einem Fall direkt zur Polizei gehen. Doch Cathy Hummels verzichtet erstaunlicherweise darauf. Aber warum?

Cathy Hummels will selber ermitteln

Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin will dem mutmaßlichen Täter selber auf die Schliche kommen. Die Polizei hat sie nicht alarmiert, da sie eine schwache Beweislage vermutet. Schließlich sei das Ganze in der Nacht passiert, sodass es wenige bis keine Zeugen geben dürfte.

„Aber ich werde daraus auch meine Konsequenzen ziehen und schauen, dass ich mir da in Zukunft selbst helfe. Ich finde es einfach sehr schade. Das ist eine bewusste Sachbeschädigung gewesen. Dass man Eigentum anderer kaputt macht, bewusst schädigt, bewusst abschlägt“, so Cathy Hummels.

Bleibt abzuwarten, ob sie den Übeltäter wirklich erwischt. Aufgeben will die 36-Jährige definitiv nicht: „Ich hoffe, dass ich den Täter vielleicht finde, dass ich das vielleicht selbst rausbekomme, aber ich habe ja gar keine Anhaltspunkte. Bis auf, dass der Spiegel komplett abgetreten war.“