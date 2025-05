Playboy-Ikone Gitta Saxx über den Ballermann: „Finde es schade“

Mit 60 Jahren noch einmal in den Playboy. Erst vor Kurzem waren Schlagzeilen mit genau dieser Thematik rund um Playboy-Ikone Gitta Saxx aufgetaucht. Viermal war die einstige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin (Saxx war 2011 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ dabei) bereits im berühmtesten Nacktmagazin der Welt.

Ob es wirklich ein fünftes Mal geben wird, das verriet uns die 60-Jährige im Interview. Ein Gespräch über den Playboy, Gittas Wahlheimat Mallorca und ein Rückblick auf die gute, alte „Dschungelcamp“-Zeit.

Liebe Frau Saxx, Sie haben den Wunsch geäußert, sich ein fünftes Mal für den Playboy fotografieren zu lassen. Wie weit sind die Planungen vorangeschritten?

Das ist ein bisschen falsch verstanden worden. Ich bin ja schon viele Jahre sehr gut mit Florian Boitin, dem Chef des Playboy, befreundet. Wir hatten zu meinem sechzigsten Geburtstag überlegt, ob wir nochmal ein Shooting machen, haben uns aber beide dafür entschieden, einen schönen Rückblick zu machen. Es gibt so viele tolle Bilder aus den vergangenen Jahren und wir haben dann im Februar eine spezielle Ausgabe mit einem achtseitigen Rückblick gemacht. Dabei möchte ich es jetzt auch erstmal beruhen lassen.

++ Düsseldorfer Chirurg hilft den Ärmsten der Armen: „Man schenkt ein neues Leben“ ++

Sie waren 2011 im „Dschungelcamp“. Gibt es Momente, an die Sie sich heute noch erinnern und was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Das Format war wirklich etwas ganz Besonderes. Damals hat ja auch noch Dirk Bach gelebt, es war seine letzte Staffel. Ein wirklich tolles Erlebnis. Ich bin froh, dass ich damals dabei war.

Sie leben zeitweise auf Mallorca. Was macht die Insel für Sie aus und wie stehen Sie zum Ballermann?

Das stimmt, meine Heimat ist zwar Berlin, aber ich pendele viel, verbringe auch viel Zeit auf Mallorca. Und der Ballermann ist ja nur ein kleiner Teil der Insel. Mallorca ist so vielseitig, so wunderschön, deshalb liebe ich es so. Strände wie in der Karibik, die Stadt Palma ist so wunderschön. Daher finde ich es schade, dass man, wenn man an Mallorca denkt, sofort den Ballermann assoziiert. Der hat seine Berechtigung, aber sagen wir mal so, man sieht mich dort sehr wenig, weil das auch nicht meine Musik ist. Schlager mag ich zum Oktoberfest, aber nicht im Urlaub.