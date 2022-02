Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels zeigt sich am Strand – DAMIT sorgt sie für Mega-Lacher bei den Fans: „Du hast Mut“

Cathy Hummels ist ja eigentlich eher bekannt für ihre sexy Schnappschüsse mit wenig Stoff. Doch mit ihrem neusten Strand-Foto sorgte sie für ordentlich Lacher bei ihren rund 664.000 Followern auf Instagram.

Die Figur von Cathy Hummels steht immer wieder im Visier ihrer Anhänger. Viele kritisieren die Influencerin dafür, dass sie zu dünn sei. Doch von den negativen Kommentaren will sich Cathy Hummels nicht unterkriegen lassen. Mit ihrem neusten Insta-Foto beweist sie ganz schön Humor.

Cathy Hummels postet Strand-Foto und die Fans finden es witzig

Dort ist die 34-Jährige zu sehen, wie sie vor einer malerischen Strand-Kulisse steht. In der Hand hält sie zwei Zitronen. Fröhlich grinst Cathy Hummels in die Kamera. Man sieht lediglich den Kopf und die Arme der Moderatorin, denn: Der Rest ihres Körpers wird von einer weiteren Zitrone verdeckt!

Cathy Hummels bewies auf Instagram zuletzt ganz schön Humor. Foto: imago / xEventpressxRadkex

Diese platziert ein zweiter Protagonist so geschickt, dass es wirklich so aussieht, als würde Cathy Hummels Körper aus einer Zitrone bestehen.

--------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

----------------------

Cathy Hummels beweist mit DIESEM Schnappschuss ordentlich Humor

„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann sei eine große Zitrone. Sei sauer, sei süß und sei Du. Ich wage zu behaupten, dass dies das 1. Foto ohne Bodyshaming auf meinem Kanal ist. Ich mag meine neuen Kurven und ihr?“, schreibt sie zu dem Foto dazu.

Und die meisten ihrer Fans feiern die Mutter des kleinen Ludwigs für ihren Humor und dieses Bild. „So ein Früchtchen“, „Du hast Mut. Herrlich“, „Guter Humor! So muss man mit all den Lästermäulern umgehen“ oder „Sieht aus, als hättest du die Gelbsucht und eine ganz schön raue Haut. Trotzdem immer noch zuckersüß“, heißt es in der Kommentarspalte.

Cathy Hummels wird für Foto von den Fans gefeiert

Doch so mancher Follower kann es dann doch nicht lassen und schießt gegen Cathy Hummels. „Die dünnen Ärmchen passen nicht zu den Kurven“, schreibt eine Frau beispielsweise.

------------------

Weitere Nachrichten zu Cathy Hummels:

------------------

Da steht sie doch mit Sicherheit drüber…

Cathy Hummels und Mats wird immer wieder eine Trennung beziehungsweise Scheidung nachgesagt. Eigentlich soll alles gut sein, wie sie behauptet. Aber DIESE Reaktion spricht Bände. Hier mehr. (cf)