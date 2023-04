Cathy Hummels rechnet mit Profi-Fußballern ab – „Werden faul“

Allzu lange ist es noch nicht her, da war Cathy Hummels noch als Spielerfrau von Mats Hummels im Einsatz. Seit Dezember 2022 ist damit allerdings Schluss. Kurz vorm Jahreswechsel unterschrieben die beiden ihre Scheidungspapiere. Seitdem zeigt sich Cathy Hummels mehr denn je als selbständige Frau, die ihre eigenen Pläne verfolgt.

Für ihre neueste Aussage dürfte sie jetzt bei einigen allerdings für Kopfschütteln sorgen. Denn die „Kampf der Realitystars„-Moderatorin war am Freitagabend (21. April) zu Gast in der SWR-Sendung „Gute Unterhaltung“ von Pierre M. Krause. Unter anderem Thema: Die Intelligenz von Fußballspielern. Komiker Thorsten Sträter will hier von Cathy Hummels wissen: „Sind denn Fußballspieler jetzt pauschal alle dumm? Du hast ja bestimmt ein paar getroffen. Sind die alle ein bisschen doof?“ Ihre Antwort spricht Bände.

Cathy Hummels spricht Klartext

„Sehr lange Pause“, kommentiert Gastgeber Pierre M. Krause den Zeitraum, in dem Cathy Hummels lieber schweigt, als zu antworten. „Ich frage ja nur“, verteidigt sich Sträter. Dann endlich meldet sich Cathy Hummels zu Wort und lässt ordentlich Dampf ab.

„Was mir schon aufgefallen ist, dass sie sehr verwöhnt sind. Weil die Vereine denen alles abnehmen. Alles! Und dann werden sie faul. Und die haben einfach gar keinen Bezug mehr zur Realität. Und das finde ich halt so ein bisschen schade“, erklärt sie. Dann legt sie nochmal nach und sagt: „Und da brauchst du schon Intelligenz und vielleicht noch eine Bildung, dass du auch weißt, dass es auch was anderes gibt als Fußball. Und, dass nicht jeder eine bis zwei Millionen verdient.“

Pierre M. Krause verteidigt Fußballer

SWR-Moderator Pierre M. Krause springt den Sportlern zur Seite und sagt beschwichtigend: „Das ist natürlich ein Teufelskreis, wenn man ein Profi-Fußballer werden will, dann beschäftigt man sich eigentlich die ganze Zeit damit nur damit, Fußball zu spielen. Und hat jetzt nicht so viel Bücher in der Hand.“

Doch davon will Cathy Hummels nichts wissen. „Man hat so viel Zeit nebenbei“, sagt sie und sorgt damit für große Augen bei ihren Tischnachbarn. „Ich dachte, die spielen immer Fußball“, hakt Krause nach. Cathys kühle Antwort: „Ja, Playstation halt.“