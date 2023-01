Cathy Hummels: Kindheits-Trauma lässt Moderatorin nicht los – „Habe geschrien“

Auf Social Media nimmt Cathy Hummels ihre Follower täglich mit und lässt sie an ihrem Alltag teilhaben. Dabei gewährt sie auch private Einblicke, doch über die Kindheit der Moderatorin wissen die wenigstens etwas. Das ändert sich nun.

Zumindest plauderte die 31-Jährige in ihrem neuen Podcast „sHitstorms“ mit Matze Knop ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit aus. Die Erinnerung daran verfolgen Cathy Hummels bis heute.

Cathy Hummels packt über Kindheits-Trauma aus

In der letzten Folge war auch der Start des Dschungelcamps 2023 ein Thema. Matze Knop wollte wissen, ob für Cathy Hummels eine Teilnahme infrage käme. Darauf hatte die Moderatorin eine eindeutige Antwort: „Nein, ich würde auf gar keinen Fall in den Dschungel gehen. Also, ich habe vor sehr wenigen Dingen Angst, ich habe keine Höhenangst oder so. Aber was ich gar nicht mag, sind Krabbeltiere. Im Dschungel gibt es so viele Ameisen und die würden mir tierisch auf den Sack gehen.“

Im weiteren Gespräch spricht die Ex-Frau von BVB-Star Mats Hummels von einer regelrechten Ameisenphobie. Sie befürchtet im Dschungel, nicht eine Nacht die Augen schließen zu können. Knop bohrt nach: „Aber was genau macht dir denn Angst?“ Sie betont: „Dass die in mein Ohr krabbelt und mich anpieselt. Ich hasse Ameisen und Ohrenkrabbler“. Kurz darauf versucht Cathy Hummels eine Erklärung dafür zu geben.

„Als ich zehn Jahre alt war, war ich mit meinem Cousin in einem Zeltlager für Kinder. Mein armer Cousin musste in der Nacht das Zelt abbauen. Ich habe geschrien. Ich bin so traumatisiert, weil meine Eltern mich immer zum Campen gezwungen haben.“ In der besagten Nacht hatten sich Ohrenkrabbler im Auffangnetz verfangen, was Cathy Hummels damals in Panik versetzte. Dieses Erlebnis scheint so tief zu sitzen, dass Fans der TV-Bekanntheit auf einen Dschungel-Auftritt verzichten müssen.