Cathy Hummels brutal am Strand überfallen: „Der Täter schlug mehrfach auf mich ein“

Schock für Cathy Hummels! Gerade wollte sich die RTL2-Moderatorin von ihrem Drehort der vergangenen Wochen verabschieden, da überfiel sie plötzlich ein fremder Mann.

Immer wieder schlug er auf die 34-Jährige ein, entwendete ihr ihr Smartphone und ließ Cathy Hummels verletzt am Strand zurück.

Cathy Hummels unter Schock: „Realisierte, dass es um Leben und Tod geht“

Diesen Moment wird Cathy Hummels wohl niemals aus ihrer Erinnerung streichen können. Bevor sie Thailand verließ und sich auf den Heimweg in Richtung Deutschland machte, wollte sie noch einen letzten Strandspaziergang genießen. Ein fataler Fehler, wie sich wenig später herausstellte.

Cathy Hummels wurde am Strand von Thailand zusammengeschlagen. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Am Strand von Ko Phuket wurde die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin am Sonntag (6. Februar) brutal überfallen. „Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren“, schilderte sie die grausame Szene der „Bild“.

Aus lauter Panik schrie sie den Mann an: „Nimm, was du willst und lass mich am Leben!“ Doch mehr als ihr Handy hatte Cathy nicht bei sich und so griff der Täter nach dem Smartphone und rannte davon. „Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig“, erinnerte sich die Mutter eines vierjährigen Jungen.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Cathy Hummels: Dieser unscheinbare Instagram-Post deutete Schreckliches an

Im Hotel angekommen, rief die TV-Crew sofort bei der Polizei an. Cathy konnte den Täter noch genau beschreiben und erstattete Anzeige. Noch am selben Abend flog die Ehefrau von Mats Hummels nach Dubai, wo sie endlich wieder auf ihren Sohn Ludwig traf.

Aufmerksame Instagram-Follower der Spielerfrau ahnten bereits, dass etwas passiert sein musste, als Cathy Hummels am Montag (einen Tag nach dem Überfall) ein Bikini-Foto von sich postete und dazu schrieb: „Da war meine Welt noch in Ordnung.“ Später änderte sie die Bildunterschrift in: „Schön, wenn die Welt noch in Ordnung ist.“ Wer hätte gedacht, dass so eine schreckliche Geschichte dahintersteckte?

Doch wie geht es der 34-Jährige jetzt? Zwei Tage nach dem Überfall erklärte Cathy Hummels: „Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein.“