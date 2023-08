Cathy Hummels teilt privates Detail auf Instagram, doch Fans sind genervt – „Wird immer lächerlicher!“

Cathy Hummels, Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels, ist dafür bekannt, immer wieder private Einblicke in ihr Leben zu geben. Erst am Freitag (18. August) musste die Influencerin die Polizei rufen (mehr dazu liest du hier) und teilte alles dazu in den sozialen Medien. Mit ihrem neuen Beitrag hat sie nun für Stirnrunzeln gesorgt!

In einem Instagram-Video präsentiert sie stolz ihr Lieblingsrezept – gekochter Brokkoli mit Salzwasser. Doch das vermeintliche Highlight kommt bei den Fans alles andere als gut an.

Cathy Hummels: „Mehr als simpel, aber das Timing ist wichtig“

In dem besagten Video erklärt Cathy Hummels, wie sie ihren Lieblingsbrokkoli zubereitet. Ihre Anleitung lautet wie folgt: „Drei Minuten kochen und ca. 10 Sekunden warten, bis in Step 2 das Öl heiß ist. Sonst wird der Brokkoli matschig.“ Die Zutatenliste ist kurz: ein Brokkoli, ein Glas Wasser, Salz nach Wahl (Cathy verwendet selbstgemachtes Knoblauchsalz mit Curry) und Olivenöl. Das war’s, so Cathy Hummels.

Die Reaktionen auf das „Rezept“ sind jedoch alles andere als positiv. „Gekochter Brokkoli mit Salz! Mega originell! Was kommt als nächstes? Lauwarmes Wasser mit Sonnenlicht?“, kommentiert ein Nutzer sarkastisch.

Ein anderer Follower schreibt: „Es wird immer lächerlicher!“ Wieder andere hatten sich auf etwas Raffinierteres mit tollen Gewürzen gefreut, sind aber enttäuscht: „Aber das ist Brokkoli mit Salz. Wo ist das Rezept? Na gut, wer’s mag.“

Cathy ist überzeugt

Cathy Hummels scheint jedoch von ihrem Rezept überzeugt zu sein und verteidigt es in ihrem Post: „Du bist, was du isst – und ja, dann wäre ich ein Brokkoli“. Sie betont auch die gesundheitlichen Vorteile von Brokkoli und erklärt, dass das kalorienarme Gemüse durch den hohen Anteil an Ballaststoffen lange satt hält. Brokkoli liefert viele wichtige Vitamine wie z.B. Vitamin C, B-Vitamine, Vitamin K und Folsäure. Nennenswert ist zudem sein hoher Gehalt an Vitamin-A-Vorstufen.

Trotz der Kritik an ihrem Rezept scheint Cathy Hummels ihren Brokkoli weiterhin zu genießen. Doch eines ist sicher: Nicht alle Fans sind von ihren kulinarischen Fähigkeiten begeistert.