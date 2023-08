Cathy Hummels sorgt für unangenehmen Zwischenfall in der Stadt – plötzlich kommt die Polizei

Huch, was ist denn bei Cathy Hummels los? Die Ex von BVB-Star Mats Hummels hat sich mitten in der Stadt selbst in eine missliche Lage gebracht und weiß nicht weiter.

Ihre Ratlosigkeit geht sogar so weit, dass sich Cathy Hummels Hilfe holen muss. Und die kommt ausgerechnet von der Polizei!

Was war geschehen?

Cathy Hummels in der Stadt – plötzlich kommt die Polizei

Auf Instagram macht Cathy den Vorfall jetzt öffentlich. Sie will nichts ahnend mit dem Fahrrad durch die Stadt zu einem Termin fahren, als es passiert. Zunächst schreibt sie die Zeilen: „Wenn ihr lachen wollt. Ich hänge fest – im wahrsten Sinne des Wortes.“

Dann liefert sie die passende Erklärung dazu:

„Ich war jetzt gerade auf dem Weg zum Termin und jetzt habe ich ein ziemlich großes Problem, weil meine Hose hier in den Speichen festhängt. Und ich kriege sie nicht raus“, schildert sie das Malheur. Doch die 35-Jährige weiß sich schließlich zu helfen. Hilfe holen!

Cathy: „Aber, ich habe jetzt Hilfe bekommen. Jetzt muss mein Fahrradreifen demontiert werden und ich muss meinen Termin warten lassen. Aber so schnell kann’s gehen.“

Und eine Person macht ihrem Ruf „Helfer in der Not“ alle Ehre, denn eine Polizistin, die offenbar in der Nähe ist, will Cathy Hummels nicht so einfach „festhängen“ lassen.

Cathy Hummels: „Ist echt ein bisschen unangenehm“

„Ich hatte total viel Glück, es ist nämlich eine liebe Polizistin zur Hilfe gekommen und wir schauen jetzt, wie wir mich hier quasi… nicht rausschneiden. Aber ich hänge hier fest und es ist ein öffentlicher Platz. Das ist echt ein bisschen unangenehm, aber wir kriegen das hin, oder?“ Auch zu zweit scheint die Sache dann doch etwas schwieriger zu sein, als gedacht. Und so bietet noch ein Mann seine Hilfe an. Volltreffer! Es hat geklappt.

Weitere Promi-Nachrichten:

Später versichert Cathy Hummels ihren Fans noch, dass sie das anstehende Meeting noch wahrnehmen konnte. Na bitte, geht doch!