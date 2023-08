Cathy Hummels produziert Video: Doch alles geht schief

Sie ist Moderatorin, Bestseller-Autorin, Unternehmerin, It-Girl und Social-Media-Star: Cathy Hummels. Besucht man das Instagram-Profil der 35-Jährigen kann man sich vor Beauty-Shots und perfekt inszenierten Aufnahmen kaum retten. Jede Pose sitzt, das Outfit ist perfekt abgestimmt und den lasziven Blick in die Kamera hat die Ex-Frau von Fußballspieler Mats Hummels schon längst verinnerlicht.

Doch was tut ein geübtes Model in Zeiten von Natürlichkeit und radikaler Selbstliebe? Richtig, sie ändert ihre Strategie und zeigt sich nahbar und ungeschminkt. Doch so ganz glatt scheint der Dreh ihres aktuellen Reels wohl nicht gelaufen zu sein. Was war passiert?

Cathy Hummels: Die Verwandlung bleibt aus

„Transitions“ sind seit Monaten DER Trend auf den Social-Media-Plattformen Tiktok und Instagram. Mit einem einfachen Schnips, einer Hand auf der Linse oder einer Drehung wird der Übergang zwischen zwei Outfits, Make-Up Looks oder ähnlichem markiert. Genau solch einen Übergang möchte auch Hummels in ihrem neusten Reel ihren 700.000 Followern präsentieren. Der Übergang von ihrem Make-Up freien natürlichen Look, zu einem perfekt gestylten Anblick, soll fließend sein. So ganz scheint das allerdings nicht zu gelingen, Hummels schnipst mehrmals, hält ihre Hand in die Kamera – doch nichts passiert!

Nach kurzer Zeit wird klar, dass dieser vermeintliche Fehler voll und ganz gewollt ist. Die Moderatorin bleibt auch nach mehrmaligen Versuchen der Umwandlung ungeschminkt und im Bademantel im Bild stehen. Vermittelt werden soll die Botschaft, dass jeder Mensch auch in seinem natürlich Zustand wunderschön ist. Hummels schreibt dazu: „#acceptyourself #loveyourself Denn nur auf Instagram klappt das mit dem #snap und man verwandelt sich in einen Schwan! Mein Vorher-Ist-Nachher-und-Vorher-Reel.“

Die Frage nach wahrer Natürlichkeit

Die Fans der Moderatorin sind sich uneinig. Eine Followerin freut sich über den neuen Anblick des It-Girls und kommentiert: „Man sieht, dass du so im Reinen mit dir bist. Ich finde dich ungeschminkt wunderschön.“ Doch in den Kommentaren wird die Frage aufgeworfen, inwieweit Hummels sich tatsächlich in voller Natürlichkeit präsentiert, eine Nutzerin schreibt: „No Make Up, wäre mal interessant sich wirklich ohne Make up hier zu zeigen…“ Von solchen Kommentaren lässt sich der Social-Media-Profi allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Ihren treuen Followern gibt sie noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: „PS: You are beautiful #noMakeup“. Sympathiepunkte hat Hummels mit diesem Video in jedem Fall dazugewonnen.