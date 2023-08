Cathy Hummels spricht über Nahtoderfahrung – „Abstecher im Jenseits“

Schlimmes Geständnis von Cathy Hummels! Die Influencerin (circa 703.000 Follower) teilt ihren Alltag und ihre Erlebnisse nur zu gerne auf Instagram mit ihren Fans. Dazu zählen auch die weniger schönen Momente in ihrem Leben.

Zum Beispiel die Scheidung von ihrem Ehemann Mats Hummels war so ein dunkler Moment in Cathy Hummels Leben. Aber auch über das Thema Depressionen spricht die Mutter eines Sohnes ganz offen. Jetzt teilte Cathy eine weitere schlimme Erinnerung aus ihrem Leben. Die 35-Jährige stand offenbar schon einmal kurz vor dem Tod!

Cathy Hummels liebt Pferde – und ist deswegen fast gestorben

Aktuell hat Cathy Hummels Pferde für sich entdeckt. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie in letzter Zeit immer wieder Videos und Fotos von sich und den Vierbeinern. Doch ausgerechnet diese Tiere sind schuld, dass die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin einst fast gestorben wäre!

„Mit sechs Jahren hatte ich allergisches Asthma. Ich war tatsächlich schon mal kurz für nen‘ Abstecher im ‚Jenseits‘, wenn man das so sagen darf, denn aufgrund meiner Pferdeallergie und viele weitere Allergien wäre ich fast erstickt. Mein größter Traum war, wie bei den meisten Mädchen in meinem Alter, reiten gehen zu können. Ich dürfte und konnte es nicht aufgrund meiner Krankheit. Ich habe sehr darunter gelitten, denn Pferde waren ALLES für mich“, heißt es in einem Post auf Instagram.

Cathy Hummels ist inzwischen gesund

Heute habe Cathy Hummels keine Allergie und kein Asthma mehr. „Ich bin körperlich gesund und meine Seele heilt auch immer mehr. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby. Ich möchte Reiten lernen und mehr Zeit mit diesen wunderschönen und bewundernswerten und feinfühligen Tieren verbringen. Wir Menschen können viel von Tieren lernen.“ Bleibt für Cathy nur zu hoffen, dass sie sich ihren Traum vom Reiten erfüllen kann.