Cathy Hummels irritiert mit freizügigem Foto – „Unpassender Look“

Ob Moderatorin, Autorin oder Influencerin – Cathy Hummels ist ein echtes Allround-Talent. Mit über einer halben Million Followern gewährt sie auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei ist sie ebenso für ihre freizügigen Looks wie für ihre Schlagfertigkeit bekannt. Ob Selfies, Fashion-Tipps oder Momente aus ihrem Alltag – die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels weiß, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Und genau das hat sie mit ihrem neuesten Post einmal mehr bewiesen.

Cathy Hummels erntet Kritik

Cathy Hummels postet regelmäßig Bilder aus ihrem Leben auf Instagram. Auf ihrem neuesten Beitrag zeigt sie sich entspannt in einem auffälligen pinken Bikini. Der Schnappschuss zeigt die 36-Jährige, wie sie auf einem Sessel sitzt, ein Buch in der Hand hält und in die Kamera lächelt. Darunter titelt sie: „Unpassender Look, falscher Ort, aber immerhin das richtige Buch…wait for it! Ich kann zaubern…“

Während einige Fans begeistert auf das Bild reagieren, hagelt es auch kritische Kommentare. Ein Nutzer fragt direkt: „Warum im Bikini da sitzen? Versteh den Sinn nicht.“ Ein anderer meint: „Ganz ehrlich: Billig! Ist der Geist und Inhalt erschöpft, muss man sich ausziehen.“

Cathy Hummel schlägt zurück

Doch anstatt sich von der Kritik beirren zu lassen, reagiert Cathy Hummels mit einem Gegenschlag. In einem Reel zeigt sie sich zunächst erneut im besagten Bikini und mit Buch – diesmal allerdings entspannt am Strand in Dubai. Der Text dazu: „Ich sage doch, ich kann zaubern…richtiger Ort, passendes Outfit und nach wie vor das beste Buch. Jetzt stimmt alles.“

Mit diesem Konter zeigt Cathy einmal mehr, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und wie immer steht ihr ein Teil ihrer Community treu zur Seite. „So schön Cathy“, lobt ein Fan. Ein anderer schreibt: „Ich finde den Look sehr gut.“

Egal ob Bikini oder Buch – die Moderatorin schafft es, Gesprächsstoff zu liefern. Und während Kritiker den Sinn ihrer Posts infrage stellen, bleibt eines unumstritten: Cathy Hummels weiß, wie sie sich in den Mittelpunkt stellt – und lässt ihre Fans daran teilhaben.