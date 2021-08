Cathy Hummels: „Sexiness has no age“ – HIER zeigt sie Mats, was er verpasst

Holla die Waldfee. Während Mats Hummels in Dortmund auf dem Trainingsplatz schwitzt und an seinem Comeback arbeitet, lässt es sich seine Ehefrau Cathy Hummels gut gehen.

Die 33-Jährige ist mit einer Freundin, ihrem Papa und Sohnemann Ludwig nach Kroatien gefahren. Und bei Sonne, Wärme und kristallklarem Wasser lässt es sich Cathy Hummels sichtlich gut gehen.

Cathy Hummels genießt ihren Kroatien-Urlaub in vollen Zügen

Klar, dass die Moderatorin da auch den ein oder anderen Gruß Richtung Heimat schickt. So schreibt die Hummels in ihrer Instagram-Story: „Unser Motto: Sexiness has no age bitches. Wir Ü30-Weiber geben Vollgas.“

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Um Mats und Cathy gibt es immer wieder Trennungs- und Scheidungs-Gerüchte

Wer jetzt aber denkt, dass Cathy Hummels und ihre Freundin mit fünf Bacardi-Cola intus durch Kroatien düsen, der irrt. Die Vollgas-Regel gilt nur für die Instagram-Fotografiererei. So ein Urlaub muss schließlich ordentlich dokumentiert werden.

Cathy Hummels: Sexy Bilder im Bikini

Ansonsten genießen Cathy und Anhang eher die Ruhe und lassen es sich im Bikini gut gehen, wie die Bilder auf ihrer Insta-Seite beweisen. Na, da ist Urlaubsstimmung doch garantiert.

Ein Glück, dass Cathy Hummels überhaupt in den Urlaub fliegen konnte. So gestalteten sich die Tage vor den Ferien eher schwierig. Erst wurde Ludwig krank, dann musste die Familie auf einen Coronatest warten und dann gab es auch noch Ärger mit dem Flieger. Was war passiert?