Cathy Hummels trifft folgenreiche Entscheidung – Fans werden es sofort merken

Immer wieder kämpft Moderatorin und Ex-Spielerfrau Cathy Hummels gegen öffentliche Kritik an ihrer Person an. Vor allem ihr Online-Auftritt auf Instagram kommt bei dem ein oder anderen nicht gut weg. Nun entscheidet sich Cathy Hummels dazu etwas zu verändern – und spricht prompt ein Machtwort.

Cathy Hummels macht deutliche Ansage

Cathy Hummels ist bekannt dafür, dass sie gerne Einblicke aus ihrem Leben bei Instagram und Co. teilt. So hält sie ihre Fans nun mal regelmäßig auf dem Laufenden. Doch neben den Bildern an sich sind es auch oftmals die Worte der Moderatorin, an denen sich manche stören. Daher trifft die 36-Jährige nun eine Entscheidung.

„In Zukunft werde ich meine Texte hier auf Instagram etwas kürzer halten. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann hört meinen Podcast, oder folgt mir bei LinkedIn oder TikTok. Mir macht das Reden und das Schreiben enorm viel Spaß. Ich habe das Gefühl, dass ich auf jeder der Plattformen meine Facetten ausleben kann und je nachdem besser „Ich“ sein kann“, schreibt sie zu einem Foto von sich. Doch steckt noch mehr dahinter?

„Ich habe auch keine Lust mehr“

In dem Statement verrät Cathy Hummels, was noch hinter dieser Entscheidung steckt. „Hier auf Instagram gibt’s von allem ein bisschen. Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust mehr, ständig Mist über mich und meine Person lesen zu müssen“, fügt die Ex von BVB-Star Mats Hummels hinzu.

„Who the fuck is Cathy Hummels eigentlich? Die Frage wird mir oft gestellt und wenn ihr Interesse habt, mich kennenzulernen, wirklich kennenzulernen, dann auf meinen eigenen Plattformen“, fügt sie abschließend hinzu. Die Zeiten mit langen Beschreibungen und starken Meinungen der Moderatorin sind somit passé.