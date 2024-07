Cathy Hummels zeigt sich frisch verliebt – „Vielleicht gibt’s einen“

Als Spielerfrau bekannt geworden, hat sich Cathy Hummels mittlerweile selbst einen Namen in der Unterhaltungsbranche gemacht. Mit ihrem charmanten Lächeln bezaubert sie regelmäßig die Zuschauer bei RTL-Formaten wie „Love Island“ oder „Kampf der Realitystars.“

Seit ihrer Trennung mit Fußballprofi Mats Hummels zeigt sich die 36-Jährige ohne einen neuen Mann an ihrer Seite – wird sich dies bald ändern? Cathy Hummels lässt nun aufhorchen.

Cathy Hummels ganz privat

Sie polarisiert und begeistert zugleich wie kaum eine andere Persönlichkeit – Cathy Hummels. Lange galten die Moderatorin und der ehemalige BVB-Spieler Mats Hummels als Traumpaar in den Medien. 2021 folgte dann der Schock – die Beziehung der beiden ging nach 14 Jahren gemeinsamer Zeit in die Brüche. Seitdem gehen die Ex-Partner getrennte Wege, einzig allein ihr 6-jähriger Sohn Ludwig verbindet sie noch miteinander.

Cathy Hummels sprach auf Social Media öfters über die schwere Zeit ihrer Trennung, gibt ebenfalls in ihrem neuen Podcast „Hummels und Fische“ private Einblicke in die damalige Partnerschaft. Ganz darüber hinweg scheint sie demnach noch nicht zu sein – und trotzdem soll es einen Neuen in ihrem Leben geben. Gegenüber RTL verrät der TV-Star jetzt die Details!

Cathy Hummels im Liebesglück

Cathy Hummels strahlte auf der „CHIO Media Night” in Aachen bis über beide Ohren. Schwebt die Moderatorin etwa frisch verliebt auf Wolke 7? RTL hakt nach, woher der Freudentaumel rührt – aufkeimende Gefühle für eine bestimmte Person vielleicht? „Ja“, antwortet die 36-Jährige strahlend und verrät, dass es da jemand neues in ihrem Leben geben könnte.

„Vielleicht gibt’s ja auch schon einen”, plaudert Cathy weiter aus dem Nähkästchen. Na, wenn der Neue an ihrer Seite sie so zum Leuchten bringt, muss es wahre Liebe sein! Ob der RTL-Star wohl demnächst mehr preisgeben wird?

Auch wenn sich Cathy Hummels vor den Kameras stets als wahre Frohnatur präsentiert, spielen sich hinter den Kulissen traurige Schicksalsschläge ab. Schon seit ihrer Jugend kämpft Cathy mit psychischen Problemen, ihre Trennung vor rund drei Jahren wurde sehr öffentlich gemacht. Umso schöner, die Moderatorin nun so glücklich zu sehen!