Cathy Hummels Sohn wird eingeschult – seine Schultüte spricht Bände

Sie ist ein It-Girl, wie es im Buche steht, und liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Erste Bekanntheit erlangte Cathy Hummels aufgrund ihrer Ehe mit Profifußballer Mats Hummels. Im Jahr 2021 folgte das Beziehungs-Aus, die 36-Jährige machte sich anschließend als Moderatorin von RTL-Formaten wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“ einen Namen.

Aus der gescheiterten Ehe ist Cathy Hummels Sohn Ludwig entstanden. Nun wurde der Sechsjährige eingeschult. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Influencerin einen ganz besonderen Moment dieses Tages. Besonders ins Auge fällt dabei die Schultüte des kleinen Jungen.

Cathy Hummels: Jeder soll es sehen

Stolze 690.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Cathy Hummels, auf dem sie tägliche Einblicke in ihren Alltag gibt. Seit einer Weile hält der Fernsehstar das Gesicht von Ludwig aus der Öffentlichkeit heraus und postet weniger Fotos ihres Sohnes. Doch einen besonderen Moment im Leben des kleinen Jungen möchte Hummels ihren Fans nicht vorenthalten.

In diesem Sommer wird Ludwig nämlich eingeschult. Zur Feier des Tages nahm Cathy Hummels mit ihrem Sohn an einem Workshop teil, bei dem die Kinder ihre eigenen Schultüten basteln können. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin ein Foto dieses Events, Hummels strahlt in die Kamera. Im Hintergrund ist ihr Nachwuchs zusehen, der fleißig an seiner Schultüte arbeitet.

Als Nächstes zeigt Cathy Hummels ein Foto von Ludwig, der stolz sein Meisterwerk in der Hand hält. Über das Gesicht des Jungen hat der Fernsehstar ein Fußball-Emoji gelegt. Was direkt auffällt, ist die Gestaltung der Schultüte. Ludwig hat sich nämlich für eine Schultüte mit dem Thema „BVB“ entschieden. Zu sehen sind unter anderem Trikots in den Farben der Fußballmannschaft. Besonders rührend daran: Ludwigs Vater Mats Hummels stand bis vor kurzem als Profi für den BVB auf dem Spielfeld.

Ob auch Mats Hummels bei der Einschulung seines Sohnes vor Ort sein kann, bleib ungewiss. Der kleine Ludwig scheint seinen Vater auf jeden Fall als Vorbild zu sehen.