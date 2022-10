Cathy Hummels: ZDF-Moderatorin packt aus – „Das Problem“

Von der Spielerfrau zur Fernsehmoderatorin: Der Karriereplan von Cathy Hummels scheint in den vergangenen Jahren aufzugehen. Seit Juli 2020 moderiert die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels ihre eigene TV-Show beim Sender RTL2.

Mit dem Moderationsjob geht auch eine große Reichweite einher, die man nicht unterschätzen sollte. Doch genau diesen Fehler scheint Cathy Hummels immer wieder zu machen, behauptet eine ihrer Kolleginnen beim Fernsehen.

Cathy Hummels erhält Rüge – „Dieser Schönheitswahn“

Ihre ersten Schritte in der Medienwelt hat Cathy bereits 2013 getätigt. Als Reporterin hat sie sich für das ProSieben-Magazin „red!“ und ihre Sky-Sendung „Cathy unterwegs“ von Kameras begleiten lassen. Anlässlich der Fußball-WM 2014 ist sie von „bild.de“ mit einem Video-Tagebuch beauftragt worden, für das sie viel Kritik geerntet hat. Anschließend ist es erst einmal sehr still um die Moderatorin geworden.

In der Zwischenzeit hat sich die 34-Jährige eine riesige Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut. Bei Instagram folgen Cathy bereits 688.000 Personen. Täglich teilt die Influencerin dort Ausschnitte aus ihrem Alltag und perfekt inszenierte Schnappschüsse von sich.

Dabei scheut die Mutter eines vierjährigen Jungen nicht davor zurück, auch etwas provokanter aufzutreten. Immer wieder zeigt sie sich halbnackt oder zumindest in Outfits, in denen ihre schmale Figur hervorgehoben wird.

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein kann bei diesem Anblick nur den Kopf schütteln. Im Interview mit „t-online“ macht sie deutlich, was sie von dem Verhalten einiger Influencer hält: „Die haben eine Vorbildfunktion. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Wie viel Prozent der jungen Mädchen sind kreuzunglücklich wegen genau dem, was sie da sehen auf Instagram. Diese Körperideale, dieser Schönheitswahn. Mir tut das einfach irre leid.“

Influencer wie Cathy Hummels üben enormen Druck auf junge Frauen aus

Tatsächlich hat eine Studie der „Reset“-Organisation bewiesen, dass in einigen Teilen der Plattform Magersucht glorifiziert und junge Mädchen in eine Essstörung getrieben werden. Auf Anfrage von NDR und WDR habe Instagram sogar zugegeben, dass das Unternehmen zwischen Juli und September 2021 gegen „3,5 Millionen Inhalte in Bezug auf Suizid, Selbstverletzung und Essstörungen“ vorgegangen ist. Ganze 97 Prozent davon habe Instagram selbst ausfindig machen müssen, da sie nicht einmal gemeldet worden sind.

Gerade Influencer, die ihre Bilder bearbeiten oder Filter nutzen, um makellos und mit der perfekten Bikinifigur aufzutreten, üben immensen Druck auf die jungen Nutzer aus. Auf der Plattform wird sich so sehr mit anderen Menschen verglichen wie nirgendwo anders. Deshalb hat Instagram im Mai 2021 zumindest die Funktion eingebaut, dass man die Anzahl der Likes unter seinen Beiträgen ausblenden kann.

Auch Cathy Hummels nutzt gerne Filter, um sich einen frischeren Teint zu verleihen oder Unreinheiten zu überdecken. Ein äußerst toxisches Verhalten, wie Katrin Müller-Hohenstein findet. „Jeder darf natürlich machen, was er will. Aber ich glaube nicht, dass das im Leben am Ende so richtig glücklich macht. Ich finde, junge Frauen können mehr als das“, beteuert die Moderatorin gegenüber „t-online“.