Cathy Hummels erfüllt sich größten Kindheitstraum – „Immer noch Tränen in den Augen“

Ihr Name steht beinahe sinnbildlich für die Berufsbezeichnung eines It-Girls: Cathy Hummels liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Bekannt wurde die mittlerweile 35-Jährige als Spielefrau des Profi-Fußballers Mats Hummels. Die Ehe des Promi-Paares scheiterte im Jahr 2021, Fotos ihres fünfjährigen Sohnes Ludwig möchte Hummels zukünftig nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen. Seit 2020 ist sie als Moderatorin beim Sender RTL Zwei tätig.

Zuletzt sorgte Hummels mit einem Gastauftritt in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ für Aufsehen bei den Fans der Sendung (mehr dazu hier). Ob die kleine Rolle in der Lieblingsserie vieler Deutsche der Beginn einer großen Schauspielkarriere ist, bleibt abzuwarten. Die Influencerin scheint auch so schon genug um die Ohren zu haben. Nun erfüllte sich Hummels vorerst einen langersehnten Kindheitstraum und lässt ihre Fans an ihrem Glück teilhaben.

Cathy Hummels kann ihr Glück kaum fassen

Aktuell macht Cathy Hummels Erholungsurlaub in der beschaulichen österreichischen Gemeinde Achenkirch. Neben gemütlichen Restaurantbesuchen und Trainingseinheiten im hoteleigenen Fitnessstudio, erfüllte sich das It-Girl vor Ort einen ihrer größten Kindheitsträume. Die Fotos dieses Ereignisses möchte Hummels ihren bald 700.000 Instagram-Followern nicht vorenthalten. Strahlend schaut die Influencerin in die Kamera, neben dem It-Girl steht ihr Lieblingstier – ein Pferd. Auf weiteren Fotos reitet Hummels das weiße Tier dann und scheint sich auf dem Rücken von „Bobby“ voll und ganz wohl zu fühlen.

Gerührt berichtet Hummels von diesem besonderen Erlebnis: „Heute hatte ich mein allererstes Reittraining und es war wirklich wunderschön. Was für ein Erlebnis! Was für ein Ereignis! Mein Kleinmädchentraum ging heute in Erfüllung. Ich hatte und habe immer noch Tränen in den Augen. Auf einem Pferd zu sitzen und Reiten zu lernen, war wirklich mein allergrößter Wunsch. Ihr wisst ja, dass mir das aufgrund meiner Krankheiten früher verwehrt geblieben. Umso einmaliger war dieser Moment heute.“ Hummels scheint hier auf ihre Depression anzuspielen, die sie im Jahr 2022 öffentlich machte.

Auch die Fans der Influencerin freuen sich über die Fotos von Hummels persönlichem Glücksmoment. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Herzlich willkommen bei den Pferdemädchen. Ich freu mich sehr für dich“ und ein weiterer Fan schreibt: „Die erste Reitstunde hast Du geschafft und ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass sie Dir für immer in Erinnerung bleiben wird, gut gemacht.“ Über so viel Zuspruch freut sich der Pferdefan bestimmt.

Doch auch die Arbeit darf bei einer Cathy Hummels niemals zu kurz kommen. Täglich von 10 bis 14 Uhr begibt sich die Influencerin in den Konferenzraum des Hotels und arbeitet mit ihrem Team an neuen Projekten.