„Traumschiff“-Fans über Cathy Hummels: „Lieb es jetzt schon“

„Das Traumschiff“ ist die Lieblingssendung einer ganzen Generation. Ob mit Florian Silbereisen, Sascha Hehn oder Siegfried Rauch als Kapitän, wenn der ZDF-Luxusdampfer ablegt, schalten Millionen Deutsche den Fernseher ein.

So war es auch am Sonntagabend (26. November 2023), als Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger die Segel hisste (beziehungsweise die Maschinen anließ) und das „Traumschiff“ nach Walvis Bay in Namibia steuerte.

Cathy Hummels auf dem „Traumschiff“

Im Film dabei war auch Cathy Hummels. Für die Ex von BVB-Legende Mats Hummels die erste große TV-Rolle. Und eine ganz besondere noch dazu, wie sie uns im Gespräch verriet. „Es hat total viel Spaß gemacht. Ich hätte tatsächlich gerne noch länger mitgespielt“, so Cathy.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bei den Fans des „Traumschiff“ kam der Auftritt der Moderatorin unterschiedlich an. „Cathy Hummels wirkt als Schauspielerin fast überzeugender als als Moderatorin“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei „X“ (vormals bekannt als „Twitter“). Und ein anderer scherzt über die Geschichte, in der Kapitän Max Parger plötzlich ein Baby in seiner Kabine vorfindet: „Gleich kommt Cathy Hummels und erklärt dem Kapitän, wie man das Baby ordentlich bei Insta vermarktet.“

An Weihnachten geht’s nach Utah

Doch es gibt auch harsche Kritik an der Leistung der 35-Jährigen: „Cathy Hummels. Dem ZDF ist mittlerweile auch alles scheißegal“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine andere ergänzt: „Das könnte aber wirklich die Folge sein, in der Cathy Hummels alle anderen an die Wand spielt.“ Während ein Dritter witzelt: „Cathy Hummels und der Fackelmann-Boxer als Gäste. Lieb es jetzt schon.“ Erklärung: Ex-Box-Star Axel Schultz war auch mit an Bord.

Man muss aber auch festhalten: Cathy hatte nur eine kleine Rolle. So ist schwer zu beurteilen, wie gut sie sich wirklich geschlagen hat. Aber wie sie unserer Redaktion berichtete, würde sie gerne auch einmal länger aufs „Traumschiff“ gehen (hier die ganze Geschichte). Wir drücken die Daumen.

Mehr Nachrichten:

Auf die nächste Reise mit dem „Traumschiff“ müssen die Fans übrigens nicht mehr lange warten. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag legt Kapitän Flori wieder ab. Dann geht es nach Utah. Unter anderem mit an Bord: Schauspieler Wolfgang Fierek („Ein Bayer auf Rügen“). Die Folge „Walvis Bay“ ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.