„Traumschiff“: Cathy Hummels will nochmal – „Würde gerne die Bad Bitch spielen“

„Das Traumschiff“ – eine Institution im deutschen Fernsehen. Seit 1981 bereits steuerten diverse Kapitäne das bekannteste Kreuzfahrtschiff des Landes über die sieben Weltmeere. In diesem Jahr werden Florian Silbereisen und sein ZDF-Dampfer noch zweimal ablegen.

Am Sonntag (26. November 2023) geht es nach Walvis Bay (Namibia), am zweiten Weihnachtstag dürfen sich die „Traumschiff“-Fans auf eine Reise nach Utah freuen. Mit dabei ist auch wieder einiges an Prominenz. Am kommenden Sonntag zum Beispiel zu sehen: Moderatorin Cathy Hummels.

Cathy Hummels auf dem „Traumschiff“

Mit dabei, jedoch nicht an Bord, muss man sagen. So verpasst Cathys Rolle „Juliane“ das Schiff, macht es sich stattdessen in einem schönen Hotel gemütlich. Auf den Geschmack gekommen ist die attraktive 35-Jährige aber trotzdem, wie sie gegenüber dieser Redaktion berichtet.

„Es hat total viel Spaß gemacht. Ich hätte tatsächlich gerne noch länger mitgespielt“, verrät Hummels. Und auch die Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen (spielt den Kapitän Max Parger) war für die Ex von BVB-Star Mats Hummels eine große Freude. „Super, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ein netter Kerl, er ist ja auch ein Bayer. Da haben wir uns natürlich gut verstanden“, schwärmt Cathy.

Ludwig wäre das „Maskottchen der Serie“

Auch ein längeres Engagement auf dem „Traumschiff“ sei nicht ausgeschlossen, verrät die Moderatorin: „Auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen. Ich hätte auch gar kein Problem die ganze Zeit auf dem Schiff zu sein.“ Ihre Paraderolle: „Ich würde alles spielen. Aber gerne konträr zu meinem Charakter. Ich würde super gerne mal so eine richtige Bad Bitch spielen. Das bin ich nämlich gar nicht, ich bin ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch. Ich könnte mir aber auch vorstellen eine Ärztin zu spielen.“

Ihr Sohn Ludwig müsste aber auf jeden Fall mit. Fehlte der Kleine bei den Dreharbeiten zu „Walvis Bay“ (Cathy hatte nur fünf Drehtage) noch, soll er bei einem längeren Engagement auf jeden Fall dabei sein, sagt Cathy. „Er wäre das Maskottchen für die Serie. Er würde das ganze Team super unterhalten und mit allen Fußball spielen“, scherzt die Moderatorin.