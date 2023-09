Cathy Hummels wird ganz emotional – „Dass wir uns gefunden haben“

Beim Deutschen Fernsehpreis ging Cathy Hummels in diesem Jahr leer aus – und trotzdem ging sie als Gewinnerin nach Hause.

Warum? Das hat Cathy Hummels unter ihrem neuen Instagram-Post verraten und richtet dort emotionale Worte an eine für sie ganz besondere Person.

Cathy Hummels geht beim Fernsehpreis leer aus

Der Deutsche Fernsehpreis ist wohl eines der Medienereignisse in Deutschland. Vor allem für Schauspieler, Filmemacher, Moderatoren und Co. die darauf hoffen, den begehrten Preis mit nach Hause nehmen zu dürfen. Auch die 35-Jährige durfte am Donnerstagabend hoffen. Denn sie war für ihre Moderatorin von „Kampf der Realitystars“ nominiert. Und das bereits zum zweiten Mal. Doch schlussendlich musste die Moderatorin ohne den Preis heim gehen.

„Leider hat es dieses Jahr nicht gereicht, dennoch war es ein wunderschöner Abend“, schreibt sie zu einem Video, das sie nach dem Fernsehpreis bei Instagram teilte. Doch es sollte nicht ihr einziger Post zu dem TV-Ereignis bleiben. Wenig später postete sie noch ein Foto-Karussell mit Bildern vom roten Teppich.

Cathy Hummels mit emotionalen Worten

Während sie auf dem ersten Bild alleine zu sehen ist, ist auf fast allen weiteren Fotos eine Person gemeinsam mit ihr abgebildet: Sarah Engels. Die Bilder zeigen die beiden Frauen, wie sie für die Kameras posten. Aber auch einmal in einem ruhigen Moment, in dem sie sich an den Händen halten. Dazu schreibt Cathy Hummels: „War wirklich ein schöner Abend. Auch weil mein Schatz Sarah da war. In der Medienwelt sind Freundschaften nicht die Regel, umso schöner ist es, dass wir uns gefunden haben.“

Schöne Worte, die auch Sarah Engels direkt berühren. „Ohhh meine Süße. Hab dich so lieb“, kommentiert sie unter dem Post und bekommt glatt ein „Ich dich auch“ von Cathy Hummels zurück. Scheint ganz so, als wäre Cathy Hummels auch ohne Preis als Gewinnerin vom Deutschen Fernsehpreis nach Hause gegangen.