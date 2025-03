Wer denkt, den Promis liegt die Welt zu Füßen, der irrt. Auch der Ruhm hat seine Schattenseiten – und auch VIP-Sternchen wie Cathy Hummels schlagen sich mit Problemen rum, die jeder 08/15-Mensch kennt.

Die Ex-Frau von Fußball-Legende Mats Hummels packt jetzt aus – und zeigt ihren Fans, wie düster es hinter den Kulissen aussieht. Spoiler: Auch eine Cathy Hummels wird ignoriert und geghostet.

Cathy Hummels zeigt, was hinter Kulissen abgeht

Auch Cathy Hummels merkt: An manchen Stellen ist direkte Kommunikation wohl zu viel verlangt. „Ich gebe nie auf, aber manchmal bin ich auch deprimiert, denn Business-Ideen werden geklaut, anschließend werde ich geghostet und ignoriert“, teilt sie in einer Instagram-Story und verweist mit dem Teaser auf einen ganzen Bericht auf LinkedIn.

In diese berichtet die 37-Jährige, dass die Event-Branche harter Tobak sei. Erwartungen würden nicht definiert werden, Absprachen seien schwammig. Und am Ende? Da gäbe es dann Missverständnisse. Genau nach diesem Prinzip sei Cathy Hummels schon öfter auf die Schnauze gefallen.

Cathy Hummels: „Natürlich nehme ich so etwas persönlich“

Cathy Hummels macht deutlich: Davon fühle sie sich ausgenutzt. „Natürlich nehme ich so etwas persönlich. Ich stecke Herzblut in meine Projekte, gebe 100 Prozent.“ In der heutigen Zeit scheint auf Worte jedenfalls kein Wert mehr zu liegen. Zum Glück zieht Hummels daraus aber etwas Positives.

„Das ist schade, aber es hat mich gelehrt, noch klarer zu kommunizieren und meine Erwartungen deutlich zu machen“, heißt es. „Direkte Absprachen, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit machen jede Zusammenarbeit besser. Ich möchte mich auf mein Gegenüber verlassen können – genauso wie mein Gegenüber sich auf mich verlassen kann“, schließt sie den Beitrag ab.

In den Kommentaren stößt Cathys offener Erfahrungsbericht auf große Zustimmung.