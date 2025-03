Cathy Hummels zeigt ihr wahres Ich – „Die Realität ist nicht so attraktiv“

Schönheits-OP’s, Diät-Wahnsinn, Filter – in den sozialen Medien sprudelt es förmlich vor realitätsverzerrenden Maßnahmen. Um vollkommen absurden Schönheitsidealen zu entsprechen, nehmen die Menschen sämtliche, teils sogar lebensbedrohliche, Maßnahmen in Kauf.

Für viele der Beginn eines gefährlichen Teufelskreises, um optische Perfektion zu erreichen. Cathy Hummels kennt sich damit bestens aus. Als Influencerin wird auch sie tagtäglich mit dem Schönheitswahn im Internet konfrontiert. Ihre Meinung diesbezüglich ist eindeutig!

Cathy Hummels: Instagram vs. Realität

Was Cathy Hummels von dieser Scheinwelt hält, erzählt sie nun ganz unverblümt auf ihrem Instagram-Account. Sie veröffentlicht zuerst ein Bild von sich im Badeanzug: makelloses Aussehen und die perfekte Pose. Dass das keinesfalls immer so ist, zeigt sie im darauffolgenden Video. Ungeschminkt, zerzauselt und in Jogginghose.

+++ Cathy Hummels schickt sonnige Grüße – Fans reagieren eiskalt +++

Cathy Hummels schreibt dazu: „Instagram vs. Realität! Ich habe dieses sexy Foto noch im Archiv gehabt. Aber die Realität ist nicht so ‚attraktiv‘. Ich sitze seit vier Stunden am Laptop, snacke, trinke Kaffee und bin mehr als ungeschminkt. Ach und die Haare – nicht ungewaschen, aber eingeölt. Mache ich ganz gerne als Kur. Also das ist mein zweites Ich. Ich plane aktuell einige Events und muss noch ein paar Konzepte fertig kriegen. Mir ist es wichtig, einen Haken hinter meine To-Do Liste zu setzen, also ist für Optik heute keine Zeit.“

Cathy Hummels ist überwältigt

Ehrlichkeit währt am Längsten – das sehen auch ihre Fans so. Sie lieben Cathy für ihre ehrliche Art, wie sich in den Kommentaren nun einmal mehr zeigt:

„Starker Post! Zeigt, wie oft Social Media nur die halbe Wahrheit zeigt. Die Realität ist nicht immer perfekt gestylt, aber genau das macht sie echt. Finde es super, dass du den Fokus auf Produktivität und echte Prioritäten setzt, statt nur auf Optik. Erfolg kommt durch Taten, nicht durch Fassade. Authentizität und ehrliche Einblicke wie diese inspirieren mehr als jedes Hochglanzfoto.“

„Finde das super, dass du dich so zeigst! Das gefällt mir an dir.“

„Voll normal würde ich sagen!“

„Super!“

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Ich hätte gerne ein Date mit Realitycathy!“ Das scheint die Moderatorin zu verwundern. Sie antwortet: „Echt? Gefällt euch Männern das?“ Seine Antwortet ist eindeutig: „Ganz im Ernst: ja! Grund ist, dass du von Natur aus schön bist, das ganze Schminken braucht es eigentlich nicht.“ Diese Meinung werden sicherlich viele Menschen teilen.