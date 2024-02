Cathy Hummels mit Problemen am Flughafen – „Das bezahlte ich nicht!“

Cathy Hummels, die seit Wochen im Ausland weilt und ihre Fans mit idyllischen Urlaubsbildern begeistert, steckt derzeit in einem wahren Flug-Chaos. Trotz traumhafter Ferienbilder und bevorstehender Projekte scheint sich die Reise der 36-Jährigen unerwartet zu verkomplizieren.

Jetzt wendet sich die RTL2-Moderatorin an ihre Fans mit wichtiger Bitte. „Kann mir jemand bei einer Umbuchung helfen?“, so Cathy in ihrer Instagram-Story verzweifelt. Offenbar hat die Schönheit massive Schwierigkeiten, ihren Flug zu ändern, und trotz zahlreicher Versuche wird ihr immer wieder gesagt, dass dies nicht möglich sei.

Cathy Hummels trotzt den Wucherpreisen

Die Influencerin sitzt aktuell am Flughafen in Abu Dhabi fest und klärt ihre Anhänger über die Hintergründe auf: „Man kann bei der Etihad umbuchen, aber nur wenn das Kontingent an Umbuchungen nicht ausgeschöpft ist. Mein Kontingent ist ausgeschöpft, das heißt, ich kann meinen Flug aktuell nicht umbuchen, also müsste ich neu kaufen.“

Diese Neuanschaffung würde jedoch zu einer kostspieligen Angelegenheit werden, insbesondere bei Langstreckenflügen und erst recht, wenn es sich um einen Business-Flug handelt. Cathy empört sich: „Ich zahle doch nicht 2.500-3.000 Euro, one way!“

Cathy Hummels: Deshalb will sie früher nach Hause

Warum die Influencerin so kurzfristig umbuchen muss, erklärt sie ebenfalls: „Es gibt gewisse familiäre Umstände, die mich dazu zwingen, beziehungsweise ich möchte gerne früher nach Hause, als ursprünglich geplant am 8.2.“ Dieser Umstand macht Cathy offenbar rasend. „Ich finde das einfach schade, weil genug Plätze verfügbar sind, und am Ende ist es einfach nur Geldmacherei. Da muss ich sagen, da trotze ich!“

Trotz ihrer finanziellen Möglichkeiten lehnt Cathy es ab, das teure Flugticket einfach zu kaufen. „Das ist für mich Geldverschwendung, und das bezahle ich nicht. Deswegen teile ich das auch, weil ich es sehr schade finde, dass man an jeder Ecke versucht, irgendwas rauszuquetschen… Vor allem, wenn man im Vorfeld schon so viel Geld bezahlt hat. Nicht cool!“

Fragt sich nur, ob die Influencerin am Ende eine Lösung gefunden und trotz der Hindernisse sicher nach Hause zurückkehren kann.