Cathy Hummels kann es nicht mehr hören – „Brauche keine Bestätigung von Anderen“

Sie ist der Inbegriff eines It-Girls und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Cathy Hummels lebt und liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Bekanntheit erlangte die 35-Jährige als Spielerfrau des Profi-Fußballers Mats Hummels, die Ehe scheiterte jedoch im Jahr 2021.

Karrieretechnisch ging es für Hummels weiter steil bergauf, die Influencerin moderiert mittlerweile RTL-Formate wie „Love Island“ und „Kampf der Reality-Stars“. Doch auch kritische Stimmen bekommt Hummels immer wieder zu hören. In einem neuen Instagram-Post findet das It-Girl diesbezüglich deutliche Worte.

Cathy Hummels setzt sich zur Wehr

Fast 700.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Cathy Hummels, die ihre Fans täglich mit Einblicken in ihr Privatleben, glamourösen Looks und Urlaubsschnappschüssen versorgt. Lediglich ihren kleinen Sohn Ludwig bekommen ihre Follower nicht mehr zu sehen, Hummels hat sich vor einigen Monaten dazu entschieden, den fünfjährigen aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Der neuste Beitrag der Moderatorin zeigt sie nun am Pool eines Hotels liegend. Ein grüner Bikini bedeckt Hummels trainierten Körper, Haare und Make-Up sitzen perfekt. Auf den ersten Blick wirkt der Schnappschuss wie ein ganz gewöhnliches Foto für ihr Instagram-Profil. Doch Hummels möchte mit diesem Post eine ganz bestimmte Botschaft vermitteln.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das perfekt inszenierte Foto kommentiert Cathy Hummels mit den Worten: „Ich poste Bikini Bilder, weil ich sehr gerne im Bikini lebe. Ich brauche keine Bestätigung von Anderen, denn ich fühle mich endlich richtig wohl in meiner Haut. Also: Just because I Iike it. Hell yes!“ Die Vielzahl an Fotos der Moderatorin in Bademode auf ihrem Instagram-Profil scheinen zuvor kritische Kommentare hervorgerufen zu haben. Hummels ist es wichtig ihren Followern mitzuteilen, dass diese Kommentare keinen Einfluss auf ihre Entscheidungen haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuspruch vonseiten der Fans

Auch die Fans von Cathy Hummels können die kritischen Stimmen nicht nachvollziehen. Unter dem Foto des It-Girls häufen sich Worte des Zuspruchs. Ein Fan der Influencerin kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Richtige Einstellung. Soll doch jeder tragen, was er möchte. Hauptsache, man fühlt sich wohl“ und ein weiterer Follower schreibt zustimmend: „Bleib einfach so wie du bist. Und tu das, was dir Spaß macht und das Beste für dich ist.“ Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich die Moderatorin garantiert.

Am Mittwoch (31. Januar) feiert Cathy Hummels ihren 36. Geburtstag und kündigt freudig an: „Morgen geht es ab!“ Die Moderatorin scheint voll und ganz im Reinen mit sich selbst zu sein.