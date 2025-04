Caro und Andreas Robens zu Brandanschlag auf Mallorca: „Die Angst ist immer da“

Viele „Goodbye Deutschland“-Auswanderer träumen von einem Leben auf Mallorca. Vox durfte Sohel Abdoulkhanzadeh 2019 begleiten, als er mit seiner damaligen Partnerin auf die Insel kam und die Bar „Chucca“ an der Playa de Palma eröffnete. Doch kurz vor dem Ballermann-Opening hat eine Person seinen Traum einfach in Flammen aufgehen lassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung (hier die ganze Geschichte).

Alles in Schutt und Asche und der Bar-Inhaber muss wieder bei Null anfangen. Das beliebte „Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens erreicht am Mittwoch (23. April) die schockierende Nachricht. Sofort spielen sich auch in ihrem Kopf Horror-Szenarien ab.

Caro und Andreas Robens tief betroffen

„Das ist wirklich schrecklich und ich verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“, drückt Caro Robens im Gespräch mit dieser Redaktion ihr Mitgefühl für den „Chucca“-Inhaber aus. Ehemann Andreas ergänzt: „Es gibt hier viele Neider, da muss man aufpassen. Auf Mallorca wird viel über Gewalt geregelt. Auch wir haben viele Neider.“

Das „Goodbye-Deutschland“-Paar weiß genau, wie hart es ist, ein Geschäft auf der Balearen-Insel zu eröffnen. Seit 2011 betreiben sie das Fitnessstudio „Irongym“ an der Playa de Palma. Erst vier Wochen vor dem großen Ballermann-Opening haben die beiden Auswanderer ihr Fitnessstudio für viel Geld umgebaut. Neben neuen Geräten und einem neuen Empfangsbereich sind auch Sicherheitsvorkehrungen wie neue Überwachungskameras und Sensoren hinzugekommen.

„Angst ist immer da“

Der Brandanschlag lässt auch den sonst so toughen Muskelmann nicht kalt. „Du machst Leben mit sowas kaputt. Natürlich ist die Angst immer da, dass sowas uns auch mal trifft – vor allem, wenn man sowas hört.“ Deshalb ermahnt Andreas seine Caro bloß nach Verlassen des Fitnessstudios ab sofort immer alle Fenster zu schließen.

Denn In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein Maskierter Flüssigkeit unter die Tür der „Chucca“-Bar verteilt und diese dann in Brand gesetzt. Caro und Andreas Robens hoffen, dass Sohel A. schnell wieder auf die Beine kommt und sein Plan, noch in dieser Saison Wiedereröffnung zu feiern, aufgeht.