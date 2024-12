Carmen Geiss völlig emotional – der Grund ist DIESES Foto

Seit rund 13 Jahren zeigen „Die Geissens“ ihren Alltag in ihrer eigenen RTL2-Doku. Über die Jahre haben die Zuschauer wahre Meilensteine der Familie miterlebt und die einzelnen Mitglieder besser kennengelernt. Bei Carmen Geiss wissen die Fans beispielsweise, dass sie eine wahre Löwenmutter ist.

Wenn es um ihre beiden Töchter Davina und Shania geht, wird Carmen Geiss immer emotional. Sie möchte nicht nur das Beste für ihre beiden, sondern ist auch mächtig stolz auf sie. So kommt es, dass sie auch in aller Öffentlichkeit immer wieder in höchsten Tönen über ihre Kinder spricht.

Carmen Geiss veröffentlicht emotionales Statement

An Weihnachten kam die ganze Familie Geiss zusammen. Und sie wären nicht sie, wenn sie ihre Fans nicht an den Feierlichkeiten teilhaben lassen würden. Auf Instagram postet jedes Familienmitglied fleißig Bilder und wünscht den Fans so frohe Weihnachten. Shania zeigt dabei nicht nur ihr Outfit, sondern auch Bilder vom Skifahren.

Neben zahlreichen Kommentaren ihrer Follower schleicht sich auch ein emotionales Statement unter den Instagrampost von Shania. Das ist ausgerechnet von Carmen Geiss. „Ich bin so froh, so schöne Töchter zu haben. Ich habe den richtigen Mann gefunden, um eine wunderbare Familie zu erschaffen“, schreibt die 59-Jährige.

Fans stimmen Carmen Geiss zu

Scrollt man etwas weiter, sieht man, dass zahlreiche Fans auf den Kommentar von Mama Carmen reagiert haben. So schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise: „Herzlichen Glückwunsch zu den zwei bildhübschen Töchtern und deinem tollen Mann. Habt alles richtig gemacht.“

Tja, wenn es um ihre beiden Schützlinge geht, geht Carmen Geiss nun mal das Herz auf. Ein Gefühl, was wohl jede Mutter nachempfinden kann.