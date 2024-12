Nach Anschlag in Magdeburg meldet sich Carmen Geiss zu Wort – „Wir sind erschüttert“

Der Anschlag in Magdeburg hält am Wochenende deutschlandweit die Menschen in Atem. Am Freitag, dem 20. Dezember, raste um kurz nach 19 Uhr ein Auto in eine Menschenmenge. Der Tatort: Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte des Landes. Mehrere Menschen (darunter ein neunjähriges Kind) wurden getötet, dutzende verletzt. Bei Millionen von Menschen herrscht Fassungslosigkeit, Reality-TV-Star Carmen Geiss ist eine von ihnen.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag richtet der RTL2-Star nun Worte an seine Fans, die ans Herz gehen. In Zeiten der Trauer möchte sich die Millionärin erkenntlich zeigen und auch ihren Fans in der Kommentarspalte Raum für ihre Emotionen geben.

Carmen Geiss möchte nicht schweigen

Für gewöhnlich ist das Instagram-Profil von Carmen Geiss, dem 1 Million Menschen folgen, bunt und lebensfroh gestaltet. Doch das neueste Bild, das der Fernsehstar nun mit seinen Followern teilt, spricht eine ganz andere Sprache. Die Zeichnung zeigt den Magdeburger Weihnachtsmarkt, auf dem der Anschlag verübt wurde. Der Himmel ist schwarz gezeichnet, in den leeren Buden brennen Kerzen. Im Vordergrund sind Blumengestecke zu sehen und eine große Kerze ragt in der Mitte empor.

Diese Zeichnung wird vermutlich den Gemütszustand vieler Menschen verbildlichen, die sich nach der Gräueltat hilflos und tieftraurig fühlen. Carmen Geiss kommentiert das Foto mit Worten, die ans Herz gehen. Die 59-Jährige schreibt: „In tiefer Trauer. Wir, die Familie Geiss, sind erschüttert über das unfassbare Ereignis auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Opfern, ihren Familien und Freunden.“ In diesen Momenten die richtigen Worte zu finden fällt dem Fernsehstar sicherlich nicht leicht.

Das Familienoberhaupt bekundet weiter: „Gerade in der Weihnachtszeit, die eigentlich von Frieden und Freude geprägt sein sollte, macht uns dieser schreckliche Vorfall fassungslos. In diesen schweren Stunden möchten wir unsere Anteilnahme ausdrücken und wünschen allen Betroffenen viel Kraft. Mit stillem Gedenken, Die Geissens.“ Die vierköpfige Familie wird in diesen Tagen sicherlich noch enger zusammenrücken.

Fans sprechen ihre Anteilnahme aus

In der Kommentarspalte des Instagram-Posts sprechen Fans der Geissens ebenfalls ihre Anteilnahme aus. Ein Follower kommentiert das Foto mit den Worten: „Wir alle sind erschüttert. Sowas darf nicht passieren. Ich wünsche den Betroffenen und Familien viel Kraft!“ Und ein weiterer Fan bekundet: „Diesem Kommentar schließe ich mich ohne weitere Worte an.“ Außerdem sind zahlreiche gebrochene Herzen in Emoji-Form unter dem Foto zu finden.

Das Weihnachtsfest vieler Menschen wird nun unter dem Schatten des Anschlags in Magdeburg stehen. Auch Carmen Geiss und ihre Familie denken in diesen Tagen an die Opfer des Attentats.