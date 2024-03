Carmen Geiss stellt Fans vor schwierige Entscheidung – das Urteil ist eindeutig

Sie ist das Oberhaupt einer der bekanntesten Familien des Landes. Die RTL2-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ verhalf Carmen Geiss und ihrer vierköpfigen Familie zum großen Durchbruch.

Die Unternehmerin lebt und liebt das Leben in Saus und Braus und zeigt gerne, was sie hat. Mit einem Instagram-Post stellt Carmen Geiss ihre Follower nun vor eine schwierige Entscheidung.

Carmen Geiss: Es ist eine haarige Angelegenheit

Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 971.000 Menschen folgen, gibt Carmen Geiss Einblicke in ihren luxuriösen Alltag. Die Unternehmerin stellt ihren glamourösen Lebensstil gerne und oft zur Schau. Das neuste Foto, das der RTL2-Star nun postete, zeigt sie gemeinsam mit Ehemann Robert Geiss in eleganter Abendgarderobe. Das Ehepaar scheint eine Party besucht zu haben und schmiegt sich für den Schnappschuss aneinander. Robert trägt einen schicken Anzug und Carmen ein glitzerndes Kleid. Doch in einer Sache scheint sich das Ehepaar nicht einig zu werden, weshalb Carmen sich nun hilfesuchend an ihre Fans wendet.

Zunächst berichtet Carmen Geiss von einer neuen Folge ihrer Serie „Die Geissens“, die jeden Montag ausgestrahlt wird. In der aktuellen Ausgabe der beliebten RTL2-Show beschwert sich Roberts Mutter über dessen Bart und bezeichnet die Gesichtsbehaarung ihres Sohnes als „schrecklich“. Carmen hingegen scheint ihrer Schwiegermutter nicht uneingeschränkt zuzustimmen und fragt zunächst die Fans des Promipaares um Rat. Der Fernsehstar schreibt: „Robert mit Bart oder Robert ohne Bart??? Was gefällt euch denn besser?“ Das Urteil der Fans auf diese Frage ist eindeutig.

Klare Meinung aufseiten der Fans

Die Fans von Carmen Geiss scheinen sich über ihre mögliche Einflussnahme auf die haarige Entscheidung des Unternehmerpaares zu freuen. Unter dem Instagram-Beitrag des RTL2-Stars häufen sich entschiedene Antworten. Auch wenn einige Fans Robert am liebsten ohne Bart sehen würden, ist sich die Mehrheit der Follower einig. Die Anhänger der Geissens schreiben:

„Mit, sieht flott aus!“

„Ich finde mit Bart sieht er besser aus. Er hat jetzt so etwas geheimnisvolles interessantes an sich. Lieber Robert, bitte lasse den Bart.“

„Mit Bart. Bitte lass deinen Bart dran, du siehst mit Bart richtig gut aus.“

„Mit Bart! Viel besser. Macht ihn sympathischer und reifer!“

„Auf jeden Fall mit Bart, steht ihm echt super. Einfach der Burner.“

Die Meinung der Fans und die Ansichten von Carmens Schwiegermutter scheinen also weit auseinander zu gehen.

Mit welcher Form der Gesichtsbehaarung sich Robert Geiss schlussendlich am wohlsten fühlt, weiß wohl nur der Unternehmer selbst. Carmen scheint ihren Ehemann jedoch sowohl mit als auch ohne Bart zu lieben.