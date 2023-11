Carmen Geiss freizügig am Pool: „Geht gar nicht“

Mit 58 Jahren, da fängt das Leben an, mit 58 Jahren, da hat man Spaß daran … So, oder vielleicht auch ein bisschen anders, sang es vor 46 Jahren schon der legendäre Udo Jürgens. Carmen Geiss scheint sich an dem Text der Schlager-Ikone ein Beispiel zu nehmen, und lässt es sich richtig gut gehen.

Und teilte auf ihrem Instagram-Account gleich einmal mehrere paradiesische Urlaubsfotos. Wir sehen Carmen Geiss im knappen, schwarzen Badeanzug am Pool sitzen, wir sehen die 58-Jährige im knappen, schwarzen Badeanzug im Pool stehen und wir sehen – Achtung Überraschung – Gazellen an einem Baum.

Carmen Geiss genießt die Aussicht

Es sind scheinbar Urlaubsfotos, die die Gattin von Millionär Robert Geiss via Social-Media an ihre Fans schickt. Dazu schreibt Carmen: „Es ist so schön, in der Wüste zu sein und dann den Gazellen zuzuschauen. Einfach paradiesisch.“

++ Konny Reimann stichelt gegen die Konkurrenz – „Heiße ja nicht Robert Geiss“ ++

Das glauben wir gerne. Und das kommt auch bei den Fans und der eigenen Familie gut an. Töchterchen Davina schreibt beispielsweise: „Hübscheste Mama der Welt.“ Eine Aussage, bei der einige Follower von Carmen mitgehen würden, eine jedoch deutlich widerspricht: „Geht gar nicht, die hab ich schon. Aber deine Mama ist auch sehr hübsch.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geissens-Fans bekommen Fernweh

Und so weckt Carmen auch direkt noch ein bisschen Fernweh bei ihren Fans. „Ooooh, da wäre ich jetzt auch gerne. Hier in NRW ist es kalt und sämtliche Martinszüge laufen durch den Regen“, schreibt beispielsweise ein Follower des TV-Stars. Eine weitere Followerin schwärmt: „Dich muss man einfach nur lieben. Du bist echt cool und deine Art ist sehr liebenswürdig.“ Während eine andere lobt: „Carmen du siehst mega aus. So von Frau zu Frau.“

Mehr Nachrichten:

Und auch beruflich könnte es gerade nicht besser laufen. Ebenfalls via Instagram hatte Carmen vor einigen Tagen das neue Business der RTL-Zwei-Kultfamilie angekündigt. Die Geissens wollen einen Liefer- und Take-away-Service an den Start bringen. In Dubai soll das Unternehmen mit dem Namen Capos Pizzas an den Start gehen.