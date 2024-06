Urlaubs-Trupp reist nach Spanien: Die Gefahr lauert auf dem Campingplatz

Es geht wieder los. Der Sommer ist in vollem Gange, die Tage werden immer wärmer und die Sommerferien rücken auch stetig näher. Und so dürfen sich die Zuschauer des TV-Senders RTL Zwei auch auf neue Folgen „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ freuen.

Normalerweise zeigt die RTL-Zwei-Campingdoku den Jubel und Trubel auf dem „Marina de Venezia“, dem größten Campingplatz Italiens. Doch in diesem Jahr scheint auch ein anderer Platz Drehort der beliebten Sendung zu werden. So reisen die Fingerhuths samt ihrer Freunde Jacky und Micha sowie Bianca und Horst.

„Bella Italia“ geht wieder los

Die Camping-Clique aus NRW fuhr jedoch nicht nur nicht zum „Marina de Venezia“, sondern auch nicht nach Italien. Zumindest noch nicht. Vor dem Italien-Urlaub geht es nach Spanien. An die Costa Brava, um genau zu sein.

Ein neuer Campingplatz bedeutet jedoch auch neue Herausforderungen. Da wird schon im Vorhinein die Parzellenbelegung diskutiert. Und auch die landestypische Fauna ist Thema der Diskussionen. Die soll nämlich besonders gefährlich sein, wie Micha herausgefunden hat.

„Hast du keine Angst vor den Schweinen, die da sind?“, fragt er seine Frau noch während der Anreise. Davon schien diese jedoch noch nichts gehört zu haben. „Was für Schweine?“, wollte sie wissen. „An der Costa Brava sind schon öfters Wildschweine auf Campingplätzen gesichtet worden“, erwiderte ihr Gatte. Die Tiere seien auch recht schnell, „und wenn die dich ausgeguckt haben, dann könnte man Probleme kriegen“, so der leidenschaftliche Camper.

Wildschweinunfälle in Spanien

Eine Aussage, mit der er gar nicht mal so Unrecht haben könnte. So kam es in der jüngeren Vergangenheit immer öfter zu Aufeinandertreffen von Wildschweinen und Menschen. Häufig komme es dabei zu Autounfällen, weil die Tiere unerwartet die Straße überqueren. Aber auch die Sorge bei der Bevölkerung sei groß, wie José Luis Mas, der Bürgermeister der Stadt Els Poblets im Gespräch mit den „Costa Nachrichten“ erklärt:

„Mich sprechen immer häufiger Einwohner unserer Gemeinde an, die innerhalb des Ortes auf Wildschweine getroffen sind. Diese Wildtiere verlieren immer mehr die Scheu vor Menschen und kommen mit jedem Mal näher an die Wohngebiete heran.“

Na, dann bleibt nur zu hoffen, dass sich bei der „Bella Italia“-Campingtruppe kein unliebsamer Besuch ins Vorzelt verirrt.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ ab dem 8. Juli 2024 immer montags um 20.15 Uhr.