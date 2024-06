Männer machen Camping-Urlaub: Auf den letzten Metern geschieht das Unglück

Camping-Urlaub in Portugal. Und das auch noch nackt. Diese Idee haben sich die beiden besten Freunde Karsten und Frankie einfallen lassen. Sie wollen mit einem gemieteten Wohnmobil von der portugiesischen Metropole Lissabon aus zum FKK-Platz „Quinta do Maral“ in Marvao reisen, um dort, befreit von jeglichen Textilien, die Seele baumeln lassen.

Doch vor das Baumeln hat der liebe Gott die Anfahrt gesetzt, und die gestaltete sich mit dem Mietwohnmobil als gar nicht so einfach. Zunächst einmal war da der enge Pfad, den die beiden Camping-Urlauber, die sich auf ihrem Trip von den Kameras der Kabel-1-Campingsoap „Yes we camp“ begleiten lassen, mit ihrem viel zu breiten Wohnmobil durchfahren mussten. Eine gar nicht so leichte Übung, die Karsten und Frankie jedoch bestens und unbeschadet meisterten.

Freunde machen Camping-Urlaub in Portugal

Und so kamen sowohl die Freunde, als auch das Wohnmobil heil auf dem FKK-Platz an. Nach einem kleinen Begrüßungsgetränk sollte es dann auf den Platz gehen. Blöd nur, dass Karsten beim Einbiegen auf das Gelände einen Baumstumpf übersah und auf den letzten Metern noch eine Macke ins Mietmobil fuhr. Ärgerlich. Doch davon wollten sich die beiden Naturisten den Urlaub nicht verderben lassen.

Und so dürfte es ein durchaus spaßiges Vergnügen werden. Auch wenn das Eincremen Franke so gar nicht zuzusagen schien. „Ich habe noch nie einen Mann eingerieben“, moserte er, half seinem Freund dann aber doch beim Sonnenschutz.

Und auch im weiteren Verlauf des Urlaubs lief es, trotz Verständigungsschwierigkeiten – die beiden Jungs sprachen kein Wort Englisch – erstaunlich gut. „Ich möchte gerne ins Gebirge reinkrabbeln“, schmiedete Karsten schon kurz nach dem Aufbau von Tisch und Bänken erste Urlaubspläne. Bleibt nur zu hoffen, dass er sich beim Klettern nicht auch die ein oder andere Macke zuzieht. Die wäre sicherlich nicht so einfach herauszupolieren, wie beim gemieteten Wohnmobil.