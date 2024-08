Urlauberin zieht auf Campingplatz blank: Mit-Camper machen ihr eine deutliche Ansage

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres, so heißt es oft und gerne. Doch bevor es in den Urlaub geht, muss natürlich eine wichtige Frage geklärt werden: Wohin soll es gehen? Für die Hamburger Burlesque-Tänzerin Setty stellt sich diese Frage nur bedingt. Sie verbindet in diesem Jahr nämlich Urlaub und Job.

Für einen lukrativen Auftrag sind sie und ihre Freundin Zoe nach Italien gefahren. Auf den italienischen 5-Sterne-Luxus-Campingplatz „Marina di Venezia“, um genau zu sein. Und mit ihrer extrovertierten Art kommen die beiden Freundinnen dort direkt gut an.

Burlesque-Tänzerin auf dem Campingplatz

Zwar wurden sie in der ersten Nacht von zahlreichen Mücken heimgesucht, wie in der RTL-Zwei-Urlaubsdoku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ zu sehen ist – die gute Laune sollte das den beiden Camperinnen aber nicht verhageln, und so testeten Zoe und Setty gleich einmal die heißen Burlesque-Outfits der Tänzerin am lebenden Objekt. Nur mit knappem String und BH bekleidet, tanzte Setty auf dem Campingplatz, zog dabei direkt den ein oder anderen „Zaungast“ an.

Für die offene Hamburgerin gar kein Problem. „Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu verstörend für euch? Ich mache das beruflich“, scherzte Setty gegenüber einem Pärchen, das mit dem Fahrrad an der Camping-Parzelle der Freundinnen vorbeigekommen war. Und weiter: „Ich mag Publikum, deshalb bleibt gerne da. Ich finde das toll.“

Heißer Auftritt in Italien

Das ließ sich das Paar nicht zweimal sagen und fand direkt deutliche Worte für den Auftritt der Blondine. „Alles in Ordnung, jeder macht seinen Beruf. Wir gucken uns das wohl mal an und finden das super“, lobte die Fahrrad-Dame. Und auch der Zwei-Radler war angetan: „Das ist ein seltenes Bild, dass hier jemand steht mit nem Glitzerkleid und hier rumtanzt. Das kennt man eigentlich nicht vom Camping.“

Den Zuschauern gefällt es also. Nun müssen nur noch die Mückenstiche verschwinden, dann steht dem Auftritt nichts mehr im Wege.

RTL Zwei zeigt „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr oder bereits vorab in der Mediathek von RTL Plus.