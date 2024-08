Camping in Italien: Urlaub wird zum „Fiasko“

Der „Marina di Venezia“ an der italienischen Adria ist auch in diesem Sommer das Ziel vieler deutscher Camping-Fans. Doch der Luxuscampingplatz bietet nicht nur Sonne, Strand und Dolce Vita, sondern auch eine abenteuerliche Anreise – besonders, wenn man keinen Stellplatz reserviert hat.

In der RTL2-Serie „Bella Italia“ gestaltet sich dieses Problem zu einer nervenaufreibenden Herausforderung!

Camping: Stellplätze sorgen für Stress

Das Bonner Ehepaar Nicole und Sascha Fingerhuth hat sich auch dieses Jahr auf den Weg nach Italien gemacht, um den traditionellen Campingurlaub zu genießen. Mit von der Partie sind ihre besten Freunde Jacky, Micha, Bianca und Horst. Doch schon vor der Ankunft auf dem Platz rückt eine Sorge in den Vordergrund: „Ich bin mal gespannt, was wir für Plätze kriegen“, äußert sich Micha.

Denn die Reise war eine spontane Entscheidung, somit blieb für die Reservierung vor Ort keine Zeit mehr. Sascha teilt die Bedenken seines Mitcampers: „Ich denke, das wird ein richtiges Problem. Es ist wirklich proppenvoll.“ Der Gedanke an getrennte Parzellen bringt Horst und Bianca ebenfalls ins Schwitzen. „Dann hast du immer dieses Hin- und Hergetrage zum gemeinsamen Essen. Das wird ein Fiasko!“, so Horst. Finden die Camper in der Hochsaison dennoch einen gemeinsamen Stellplatz?

Camper: Endlich herrscht Klarheit!

Nach über 1.100 Kilometern Fahrt ist die Clique um Sascha Fingerhuth endlich auf dem „Marina di Venezia“ eingetroffen. Doch wird dies ihr erster Campingurlaub mit getrennten Parzellen? Sollte es schlecht laufen, könnten die Stellplätze bis zu 15 Minuten Fußweg auseinanderliegen.

+++Partnertausch auf dem Camping-Platz: Plötzlich wird’s wild+++

Zum Glück fällt der gemeinsame Urlaub nicht ins Wasser. Denn nachdem die Camper den Platz einmal umrundet haben, kommt endlich ein Lichtblick – gleich vier freie Parzellen nebeneinander! Aber das nächste Drama lässt nicht lange auf sich warten!

Denn wer soll auf welchem Stellplatz stehen und wie bekommen die Freunde ihre Camper auf die Wiese manövriert? Zuschauer erfahren dies in der Folge von „Bella Italia“, die am 29. Juli auf RTL2 ausgestrahlt wurde.