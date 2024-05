Camping: Urlauber betritt FKK-Platz in Italien – „Ich finde es erschreckend“

Camping ist kein Urlaub für jedermann. Die freie Natur, die Gepflogenheiten auf dem Platz, die Toiletten, die man sich mit anderen Urlaubern teilen muss – das kann abschreckend auf zart besaitete Touristen wirken. Noch extremer wird der Camping-Urlaub jedoch, wenn er auch noch komplett nackig genossen wird. Ja, FKK ist ein Trend. Auch in diesem Sommer.

Und so entschieden sich die Thüringer Mandy und Christian auf einem FKK-Campingplatz in Italien die schönste Zeit des Jahres nackt zu verbringen. Macht Sinn, schließlich sind die Sommer in Italien lang und warm. Blöd nur, dass den Thüringern scheinbar niemand erklärt hat, dass man in Italien Italienisch spricht.

Thüringer machen Camping-Urlaub in Italien

Begrüßte die freundliche Empfangsdame auf dem „Campeggio Naturista Villaggio Pizzo Greco“ in Capo Rizzuto doch in feinstem Italienisch. Einer Sprache, der weder Mandy noch Christian mächtig sind. Und das machen die Thüringer vor den Kameras der Kabel-1-Doku „Yes we camp“ auch deutlich.

„Ich fand das echt erschreckend, dass die, ohne zu fragen, ob ich Italienisch kann, oder Englisch spreche, mich einfach gleich voll zu texten“, schimpft der Thüringer Nackt-Camper. Ja, wirklich eine Frechheit, dass sie nicht extra für ihn Deutsch gelernt hat.

Verständigungs-Schwierigkeiten auf dem Campingplatz

Doch der Schrecken des Anfangs, er scheint sich bei dem Paar nach den ersten Verständigungsschwierigkeiten schnell gelegt zu haben. Zwar entsprach die angemietete Camping-Unterkunft nicht ihren Ansprüchen, doch nach kurzer Beschwerde wurde ihnen ein Bungalow angeboten. Der kostete zwar etwas mehr, war dafür aber besser ausgestattet und hatte sogar Meerblick.

Na, dann konnte der Urlaub doch losgehen. Also schnell raus aus den Klamotten und ab an die Sonne.

Kabel 1 zeigt die neuen Folgen von „Yes we camp“ stets sonntags um 20.15 Uhr oder bereits vorab in der Mediathek von Joyn.