„Yes we camp!“: Nach Ankunft trifft Camper der Schock – „Das wird nichts“

Für viele Menschen bedeutet Campen Glück und Freiheit – andere verzichten lieber auf das Leben auf Grünfläche und Parzelle. Freunde der Outdoor-Übernachtung kommen in der Kabel 1-Sendung „Yes we camp!“ zusammen. Dort findet sich von Dauercamper bis Kurzurlauber für jeden der passende Spaß am Naturerlebnis. Bei einem Auslandsaufenthalt machen zwei Camper jedoch eine unerfreuliche Entdeckung.

Kabel 1-Urlauber stehen vor Sprachbarriere

Camping erfreut sich bei vielen Deutschen großer Beliebtheit. Grund genug für den Sender Kabel 1, in einer Show die kleinen und großen Geschichten vom Platz zu zeigen. Luxuriös kann, muss es dabei aber nicht immer zugehen. So entscheiden sich auch die Freikörperkulturanhänger Mandy und Christian im fernen Norditalien ihre Zelte mit kleinem Geld aufzuschlagen. Doch ihr allererstes Auslandscamping verläuft anders als geplant.

Bereits das Einchecken an der Rezeption stellt eine echte Herausforderung dar. Die Dame am Empfang nimmt mit ihrer Muttersprache vorlieb und lädt die beiden in Italienisch weniger bewanderten Urlauber auf ein Wort-Rätselraten ein. Immerhin: Christian hat schonmal verstanden, wo sich die Toilette und ihr Camper befinden.

Kabel 1-Camper: Villa entpuppt sich anders als erhofft

Angemietet haben die Kabel 1-Kandidaten eine Wohnwagenvilla – doch das Quartier stellt sich nicht gerade als luxuriös heraus. Auf dem Anwesen angekommen, müssen Mandy und Christian erst einmal schlucken. „Der ist ganz schön verrostet“, fällt ihr erstes Urteil zum Kühlschrank aus. „Ich bin wirklich nicht ganz so zufrieden, ich hätte es mir ein bisschen schöner erhofft“, gibt FKK-Fan Mandy ihre Meinung preis.

Beim Blick in den Wohnwagen stellen sie dann einige andere Makel fest. Das Bett ähnelt eher einer Sardinenbüchse, ein No-Go für Christian: „Da kriege ich Rücken, das wird so nichts“, hält er bezüglich der Schlafsituation fest.

Wie sich Campingfans Mandy und Christian in der Kabel 1-Sendung „Yes we camp!“ schlagen werden, erfahren gespannte Zuschauer in der Naturfan-Show und jederzeit in der Joyn-Mediathek.